Fünf Verabschiedungen beim Rostocker HC

Bei den Rostock Dolphins steht nach der Saison 2023/24 ein kleiner Umbruch bevor. Es verlassen fünf Spielerinnen die erste Frauenmannschaft, auch wenn einige von ihnen dem Verein nicht ganz "Auf Wiedersehen" sagen, sondern in den zweiten Frauen oder in anderer Verantwortung weiterhin zur Verfügung stehen werden.

Am auffallendsten ist dabei für die Fans des Rostocker HC der Abschied von Liza Johannisson. Die 24-Jährige ist ein RHC-Urgestein, hat beim Verein das Handball-ABC erlernt und konnte mit ihrem Verein im Nachwuchs unter Bärbel Kordt und Ute Lemmel Landesmeistertitel erringen und auch den erstmaligen Aufstieg in die Jugendbundesliga erreichen.

Seit acht Jahren zunächst unter Ute Lemmel und dann Dominic Buttig bei den Dolphins aktiv, hat Johannisson einen entscheidenden Anteil am Aufstieg in die dritte Liga. Jetzt wird sie das Team der ersten Frauen vorerst verlassen.

Dominic Buttig erklärt diese Entscheidung: "Liza muss kommende Saison den Fokus auf ihren Job bei der Polizei setzen, bei dem sie nach Stralsund versetzt wurde. Wir haben einige Gespräche geführt, in denen wir versucht haben, Möglichkeiten zu finden, beide Themen unter einen Hut zu bekommen. Sie wird dem Verein jedoch erhalten bleiben und, soweit es ihr Dienstplan zulässt, das Juniorteam als Führungsspielerin unterstützen, worüber wir uns sehr freuen."

Auch Liza Johannisson fiel die Entscheidung nicht leicht: "Leider werde ich aus beruflichen Gründen meiner Mannschaft und dem Leistungssport, dem Trainerteam, aber vor allem mir selbst nicht mehr gerecht. Die Entscheidung nach acht intensiven Jahren als Dolphin ist mir daher mehr als schwer gefallen, ich freue mich aber, dem Verein als Unterstützung für das Juniorteam erhalten zu bleiben."

Gesundheitlich bedingt

Ein zweiter durchaus überraschender Abgang ist Jana Grützner. "Sie hatte ihren Vertrag eigentlich schon um zwei Jahre verlängert. Wir haben aber gemeinsam nach einigen Gesprächen entschieden, dass wir den Vertrag aufgrund der anhaltenden Knieprobleme, die sie immer wieder zurück geworfen haben, auflösen sollten. Hier steht die Gesundheit ganz klar im Vordergrund", so Dominic Buttig.

Auch Grützner fällt der Abschied nicht leicht: "Leider hatte ich in der laufenden Saison immer wieder mit Knieproblemen zu kämpfen, so dass ich die schwierige Entscheidung treffen musste, die Dolphins am Ende der Saison zu verlassen. Ich bin Dominic dankbar für das Verständnis und die 1,5 Jahre, die ich hier erleben durfte. Neben den Meistertiteln und Aufstiegsrunden, werde ich mich immer an die tolle Kulisse mit den Fans erinnern und nehme vor allem viele Freundschaften aus dieser Zeit mit."

Neue Rolle als Trainerin

Mit Jana Kokot verlässt eine erfahrene Spielerin die Dolphins, die damit bereits zum zweiten Mal ihre aktive Karriere beendet: "Nachdem ich bereits Abschied genommen hatte von meiner aktiven Zeit, fühlte es sich wie ein unerwartetes Geschenk an, wieder auf das Spielfeld zurückzukehren. Es war eine Spielzeit voller Herausforderungen und unvergesslicher Momente."

"Dominics Entscheidung, mich zu reaktivieren, war nicht nur eine Ehre, sondern auch eine Bestätigung meiner Leidenschaft und Hingabe zum Handball. Die letzte Saison wurde somit zu einem unerwarteten, aber wertvollen Kapitel in meiner Karriere. Ich möchte mich insbesondere bei meiner schwangeren Frau bedanken, die mir den Rücken freigehalten hat, damit ich mich dieser Aufgabe widmen konnte."

Dominic Buttig freut sich, dass Jana Kokot dem Verein auch zukünftig erhalten bleibt: "Jana hat ganz schnell gezeigt, dass sie auch menschlich eine absolute Bereicherung für das Team ist. Sie hat vor allem den jungen Spielerinnen viel zur Seite gestanden und ihre Erfahrung mit ihnen geteilt. Daher freue ich mich, dass uns Jana im Staff als Mentorin erhalten bleibt. Darüber hinaus wird Jana, die auch eine B-Lizenz besitzt, in der kommenden Saison die B-Jugend coachen."

Rückkehr in die Heimat

Aufgelöst wird nach einem Jahr im beidseitigen Einvernehmen der Vertrag mit Sonia Siemko. "Sonia hat leider sehr schwer in unserem Spielsystem Fuß gefasst, so dass ihre Einsatzzeiten sicher für beide Seiten unbefriedigend waren. Sie hat sich jedoch stets professionell verhalten und in den Dienst der Mannschaft gestellt. Sie wird zurück in die Heimat nach Polen gehen", berichtet Dominic Buttig.

Wechsel ins Juniorteam

Nach einem halben Jahr bei den Dolphins wechselt Vanessa Bladt ins Juniorteam des Vereins: "Vanessas Vertrag läuft aus. Das war so bei der Nachverpflichtung im Winter kommuniziert, dass sie uns bis Saisonende aushelfen wird. Sie hat sich in kurzer Zeit schnell in die Mannschaft eingefunden und war uns im Spiel- und Trainingsbetrieb die erhoffte kurzfristige Verstärkung. Uns freut es, dass sie uns im Verein erhalten bleibt und kommende Saison die Schuhe für das Juniorteam schnürt. Somit bleibt sie auch den Dolphins als Back Up erhalten."