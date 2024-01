Fünf Treffer beim Debüt: Wer ist eigentlich Martin Hanne?

Martin Hanne war die große Überraschung im Kader von Alfred Gislason für die Handball-EM. Warum der Bundestrainer ihn dabeihaben wollte, zeigte der 22-Jährige gleich bei seinem Debüt - und das nicht nur aufgrund seiner fünf Treffer.

"Sie kommen rein, Sie machen ihr erstes Länderspiel, Sie machen direkt ein Tor. Wie kann man so cool sein?", wurde Martin Hanne im Interview bei der ARD direkt nach dem 34:33 gegen Portugal gefragt - und mit der Coolness, mit der er das erste seiner insgesamt fünf Tore erzielte, antwortete der Debütant im DHB-Team: "Ja, das ist auch das, was Alfred von mir verlangt hat. Dafür hat er mich auch in den Kader geholt."

Ein "sehr gutes Spiel" attestierte ihm Bundestrainer Alfred Gislason, der auch den "sehr guten Abwehrspieler" Hanne schätzt. Das führte auch zu einer ungewohnten Rolle: Für den geschonten Rune Dahmke begann Hanne auf Linksaußen.

Bei seinem ersten Treffer wurde er geholt und wies aus dem Rückraum seine Wurfstärke nach. "Natürlich haben wir das trainiert, ihn rumzubringen", gestand Gislason und schob hinterher: "Diese Idee haben wir uns von den Dänen geklaut, die machen das mit Niclas Kirkelökke. Und Martin hat das gut gemacht."

Hanne: "Es macht bisher super viel Spaß hier"

"Da geht es einfach darum, sich keine Platte zu machen", so Hanne, der mit Blick auf die Spielphilosophie anfügte: "Man kann Fehler machen im Handball, aber wenn man dann verschießt, dann soll man das mit 100 Prozent machen, voller Leidenschaft."

Der Recke gestand: "Heute hatte ich halt das Glück auch auf meiner Seite und habe die Dinger dann halt reingemacht zum größten Teil. Natürlich bin ich da sehr stolz drauf und werde sicher auch recht gut schlafen heute."

Die Rolle sei "natürlich komplett neu", erklärte Hanne in der ARD nach seinem Debüt - auch mit Blick auf seine erste Berufung überhaupt in das Team. "Ich muss mich als der Neue hier auch erstmal reinfinden. Ich merke aber auch, dass es immer immer besser läuft: Die letzte Einheit gestern war schon ziemlich gut und das hat mir Selbstvertrauen gegeben. Und dass es heute im Spiel auch so läuft, gibt mir noch mal mehr Selbstvertrauen."

"Ich weiß: Okay, ich kann hier auf jeden Fall mitspielen und meinen Teil dazu beitragen", so Hanne nach seinem grandiosen Einstand. Dazu habe auch die Mannschaft viel beigetragen, lobt der Rückraumspieler der TSV Hannover-Burgdorf. "Ich wurde sehr gut aufgenommen. Direkt jeder spricht mit mir, jeder hilft mir, ich kann jedem Fragen stellen. Es macht bisher super viel Spaß hier."

Wer ist Martin Hanne?

Hanne war die große Überraschung im Kader von Gislason für die Handball-EM. Unter dem ehemaligen Bundestrainer Christian Prokop hatte der Rückraumspieler den Durchbruch geschafft.

Hanne wurde am 12. Mai 2001 im niedersächsischen Peine geboren und spielte in der Jugend zunächst für die SG Nord Edemissen. In der B-Jugend folgte der Wechsel zu den "Recken".

Als 17-Jähriger debütierte er für die TSV Hannover-Burgdorf in der Spielzeit 2018/19 unter dem damaligen Coach Antonio Carlos Ortega (nun beim FC Barcelona) in der stärksten Liga der Welt. Auch der aktuell in Bietigheim tätige Iker Romero hatte den Youngster in der Jugend-Bundesliga unter seinen Fittichen.

Martin Hanne ist ein wichtiger Spieler bei den "Recken". Sascha Klahn

"Martin hat in mehreren Spielen gezeigt, dass er bereit für die Bundesliga ist und sein komplettes Leistungspotenzial noch lange nicht ausgeschöpft hat", war Sven-Sören Christophersen im Jahr 2021 überzeugt, als er sich mit dem Rückraumshooter auf einen Vierjahresvertrag geeinigt hatte. "Bereits in seinen jungen Jahren beweist er eine Durchschlagskraft und Wurfgewalt im Angriff, die in dem Alter bemerkenswert ist und uns noch häufiger erfreuen wird. Er zählt zu den Top-Talenten in Deutschland und wir wollen seine Entwicklung weiterhin fördern", verwies der Sportliche Leiter auf Hannes Fähigkeiten.

"Er ist ein riesiges Talent und entwickelt sich jeden Tag weiter. Martin besitzt einen tollen Wurf, den er durch viele verschiedene Varianten oft unter Beweis stellt. Verbessern muss er sich noch in der Abwehr und das Entscheidungsverhalten im Angriff", hatte Ortega seinerzeit ins Zwischenzeugnis geschrieben.

Elf Monate Verletzungspause im vergangenen Jahr

Im Jahr 2022 folgte aber der Rückschlag: Hanne hatte mit schwerwiegenden Rückenproblemen zu kämpfen, musste elf Monate pausieren.

"Wir haben sehr viel gemacht, auch mit Spritzen und Einlagen und einer Zahnschiene. Viele Arten von Therapien sollen dafür sorgen, dass das Becken wieder gerade wird und damit sich die Wirbelsäulen-Struktur wieder verbessert", sagte Hanne im Dezember des vergangenen Jahres gegenüber "handball-world" mit Blick auf seine Leidenszeit und betonte: "Das Gefühl, nicht fit zu sein, war für mich sehr frustrierend."

Nur 13 Spiele konnte er in der vergangenen Spielzeit für die Niedersachsen absolvieren, dabei 19 Tore erzielen. In dieser Saison stehen schon 16 Erstligaeinsätze mit 28 Toren zu Buche. Auch in der Abwehr sammelt der Shooter mittlerweile seine Spielminuten. Insgesamt hat Hanne in Bundesliga und Pokal bislang 101 Partien (94/7) für die "Recken" bestritten und dabei 164 Tore (146/18) erzielt und 22 Zeitstrafen (19/3) kassiert.

"Er ist ein sehr junger Spieler, der sich in Burgdorf sehr gut entwickelt hat. Ich habe die letzten zwei Jahre alle Spiele von ihm gesehen", erklärte Gislason am Donnerstag. "Er ist extrem explosiv, sehr gut Mann gegen Mann und hat sich gut entwickelt in der Abwehr. Nachdem wir auf Rückraum Links einige angeschlagene Spieler hatten, hat er die Chance verdient."