Fünf Tore und Rot beim Wasserspektakel in Essen - Regensburg überwintert auf der 1

Teil eins des Jahresabschlusses der 3. Liga bot an diesem Dienstag nach Abtastphasen bei allen fünf Partien richtig viel an - etwa ein Rückentor sowie ein "Foul" an einem Mitspieler in Unterhaching, ein traumhafter Schlenzer in Saarbrücken oder auch schnell niedergeschlagene Sandhäuser. Und allen voran ein wildes Spektakel in Essen.

Essener "Freibad" und "Dreckschlacht" bietet wilde Aufholjagd

Mit den schwierigsten Bedingungen an diesem Drittliga-Dienstag vor Weihnachten hatten sicherlich die Akteure in Essen zu kämpfen. Auf sehr nassem Untergrund bei nur wenigen Graden im Plus duellierten sich Gastgeber Rot-Weiss und der im Keller steckende Hallesche FC. Schiedsrichter Martin Speckner, den es selbst im Verlauf dieser Rutschpartie die Beine wegzog, hatte die Partie aber freigegeben.

Spielerisch fanden auf teils arg ramponiertem Rasen aber die Gäste zunächst mehr statt: Casar (22. Minute) und Halimi (49.) stellten ein 2:0 her und ließen die Hallenser somit von drei ganz wichtigen Punkten träumen. Doch die Essener meldeten sich spät zurück - und zwar richtig sowie auch mit reichlich Glück. Denn der angeschossene Harenbrock (64.), Eigentorschütze Lofolomo (79.) und Vonic mit Ablauf der regulären Spielzeit bogen den Rückstand tatsächlich noch in ein 3:2 für das um Platz 3 kämpfende Rot-Weiss. Den herben Nackenschlag für Halle an diesem Abend rundete Pechvogel Lofolomo ab: In der Nachspielzeit beschwerte sich der erst von einer Rotsperre zurückgekehrte Profi zu lauthals - und fing sich nach seinem Eigentor zum zwischenzeitlichen 2:2 noch die Gelb-Rote Karte ein (90.+4).

Der Rücken hilft Haching, doch dann kommt der Jahn

Zum Jahresabschluss mit Hochspannung erwartet worden war natürlich das Spitzenspiel an diesem 20. Spieltag. Im Hachinger Sportpark duellierte sich die heimische und in Lauerstellung zu den Aufstiegsrängen befindliche SpVgg mit Spitzenreiter Regensburg.

Den ersten Stich des Abends landeten dabei die Unterhachinger: Abwehrmann, Kapitän und Sportdirektor Schwabl schaltete sich in der 23. Minute vorn mit ein, zog hart aus der Distanz ab - und profitierte davon, dass die an den rechten Pfosten scheppernde Kugel vom Rücken des in die Ecke gehechteten Keepers Gebhardt ins Netz prallte. Die verdiente Führung gaben die Gastgeber gegen fortan immer dominantere Jahn-Spieler aber wieder her. Beim 1:1 beschenkten sie die Regensburger gar, weil Schifferl seinen eigenen und ballführenden Mitspieler vor dem eigenen Strafraum "foulte", Ganaus dankend den Ball aufnahm und frei vor dem Kasten versenkte (56.). Huth vollstreckte nach Querpass an mehreren Hachingern vorbei kurz darauf zum 2:1 (62.), womit das Top-Team der 3. Liga wieder auf Kurs lag - und sich die Butter auch nicht mehr vom Brot nehmen ließ. Die Oberpfälzer brachten den Vorsprung über die Zeit und sicherten sich die Herbstmeisterschaft.

Lübeck überrascht Favorit Sandhausen

Nach zuletzt acht (!) Ligaspielen ohne Niederlage, darunter vier Siege und vier Remis, hatte es Absteiger Sandhausen am vergangenen Wochenende wieder mal erwischt - und wie: Ein 0:4 in Ingolstadt war den Kurpfälzern aufgetischt worden. Im letzten Spiel des Jahres sollte den heimischen SVS-Fans dann aber nochmals ein Präsent in Form von drei Punkten überbracht werden - allein es wurde nichts draus. Schon nach 20 Minuten mussten die Sandhäuser nach Gegentoren durch Farrona Pulido (17.) und Gözüsirin (20.) gegen Abstiegskandidat Lübeck mit einem 0:2 leben. Davon konnte sich der langjährige Zweitligist auch nicht mehr erholen. Es gelang nur noch das 1:2 durch Burcu (89.), womit der SV Sandhausen das Jahr 2023 enttäuschend beendete. In Schlagdistanz zu Rang 3 liegt das Team aber weiterhin.

Slapstick-Eigentor wirft Aue nicht um

Nach starkem Saisonstart war diese Spielzeit für Erzgebirge Aue durchwachsen verlaufen - und auch zum Abschluss des Jahres 2023 sollten die Sachsen auch im vierten Spiel in Folge keinen Sieg landen. Moral bewies die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev aber beim Gastspiel in Ingolstadt beim Aufstiegskandidaten - schließlich hatte sich der FCE in der 42. Minute zunächst durch ein Slapstick-Eigentor von Unglücksrabe Vukancic selbst ins Hintertreffen gebracht. Doch Bär mit einem Kopfball ins Glück (74.) brachte den Auern noch den respektablen wie verdienten Punktgewinn ein.

Traumtor! Rizzuto darf sich feiern lassen

Fingerzeig: Calogero Rizzuto schoss das Tor dieses Dienstag, der Saarbrücker traf sehenswert in den Winkel. IMAGO/Jan Huebner

Ein interessantes Nachbarschaftsduell fand noch in Saarbrücken statt, wo der 1. FC ebenso wie der Gast aus Ulm nach oben Richtung Aufstiegsränge schielen durften. Die Spatzen erwiesen sich in den ersten 45 Minuten jedoch als offensiv arg harmloses Team, was die spielerisch besseren und dominanteren Saarbrücker zu bestrafen wussten. Rizzuto ließ in der 33. Minute erst einen Gegenspieler fein mit Übersteiger aussteigen, ehe der feine Schlenzer in den linken oberen Winkel folgte - Traumtor zum 1:0. Die auch im weiteren Verlauf klar überlegenen Hausherren mussten aber nochmals zittern, weil FCS-Keeper Paterok beim 1:1 durch Gaal (68.) ein Patzer unterlief. Brünker stellte die Führung mit einem kräftigen Kopfball aber wieder her (77.), sodass Saarbrücken mit einem wichtigen Dreier oben dranblieb.