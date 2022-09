Fünf Tore in vier Spielen: Asllani kämpft um eine neue Chance

Hoffenheims Nachwuchsstürmer Fisnik Asllani bewirbt sich mit fünf Toren in vier Spielen für sein Debüt unter Trainer Breitenreiter.

Bereits in der Winterpause hatte die TSG ihren jungen Angreifer fest in den Profikader aufgenommen. Dennoch sind für Fisnik Asllani bisher nur zwei Bundesligaspiele verbucht. Zwei Kurzeinsätze verzeichnete Asllani unter Sebastian Hoeneß, fünf weitere Male berief ihn der damalige TSG-Trainer immerhin in den Spieltagskader. Immer wieder hatten Verletzungen eine kontinuierliche Entwicklung des 20-Jährigen gehemmt, zuletzt hatte der gebürtige Berliner mit einer Entzündung im Kniegelenk zu kämpfen und war im Frühjahr deswegen lange ausgefallen.

Seit dem Sommer nun kämpft der Mittelstürmer um die Aufmerksamkeit des neuen Cheftrainers André Breitenreiter und um weitere Bewährungschancen bei den Profis. Die wurden dem zweimaligen deutschen U-18-Nationalspieler bislang nicht gewährt, obgleich mit dem potenziellen Stammspieler Ihlas Bebou eine fest eingeplante Offensivkraft bis auf Weiteres mit Knieproblemen ausfällt.

Geplatzte Cordoba-Leihe als neue Chance?

Daher liebäugelte die TSG bis zuletzt mit einer weiteren externen Verstärkung zumindest für diese Saison und hatte bereits Kontakt aufgenommen mit dem mittlerweile beim russischen Erstligisten spielenden Ex-Bundesligastürmer Jhon Cordoba. Obwohl diese Leihe nicht zustande gekommen war, waren die Hoffenheimer dennoch nicht anderweitig auf dem Transfermarkt aktiv geworden, es fand sich wohl keine Lösung mit angemessenem Preis-Leistungsverhältnis.

Und schließlich ist da ja auch noch Asllani. Das nun geschlossene Transferfenster könnte dem Talent neue Perspektiven öffnen. Zumal der vor zwei Jahren aus dem Nachwuchs von Union Berlin in die U 19 der Kraichgauer gewechselte Angreifer zuletzt in der Hoffenheimer U 23 mächtig Eigenwerbung betrieb.

Große Konkurrenz im Sturm auch ohne Bebou

Im Regionalligateam hat Asllani, der weiter hauptsächlich mit den Profis trainiert, in den jüngsten vier Partien gleich fünf Tore erzielt und damit neue Argumente geliefert zumindest für eine Aufnahme in den Spieltagskader in der Bundesliga. Allerdings ist auch ohne Bebou die Konkurrenz groß. Neben dem gesetzten Andrej Kramaric hat sich der ebenfalls erst 20 Jahre alte Georginio Rutter in den Vordergrund gespielt, zudem stehen Breitenreiter auch noch Munas Dabbur und Jacob Bruun Larsen zur Verfügung

Da die genannten derzeit alle fit sind, muss sich Asllani wohl noch gedulden und weiter anbieten müssen mit starken Trainingsleistungen und Toren in der U 23. Bis 2024 läuft der Vertrag des jungen Mittelstürmers mit kosovarischen Wurzeln.