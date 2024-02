Fünf Teams - vier Punkte - drei Spiele: Der enge Kampf ums obere Play-off

Drei Runden sind in der Bundesliga noch zu absolvieren, ehe die Liga wieder geteilt wird. Zwei Tickets sind oben bereits fix vergeben, der LASK hat seine Meistergruppenteilnahme mit sieben Punkten Vorsprung auch so gut wie sicher. Dahinter entbrennt ein enger Fünfkampf um die drei letzten Plätze im oberen Play-off.

Im Kampf um den Einzug in die Meistergruppe befindet sich die Bundesliga in ihrer entscheidenden Phase. Nur mehr drei Spielrunden sind zu absolvieren, dann wird im oberen Play-off wieder um den Meistertitel und im unteren Play-off gegen den Abstieg gekämpft. Mit Tabellenführer Red Bull Salzburg und Cup-Sieger Sturm Graz stehen zwei Teilnehmer für die Meistergruppe bereits fest. Der Dritte LASK hat mit sieben Punkten Vorsprung auf Platz sieben sein Ticket zwar noch nicht zu 100 Prozent in der Tasche, es müsste aber schon wirklich alles gegen die Linzer laufen, dass diese die Qualifikation noch verpassen. Dahinter tummeln sich fünf Mannschaften, die nur vier Punkte voneinander distanziert sind, um die verbleibenden drei Plätze.

Aktuell führt Austria Klagenfurt das Quintett mit 30 Zählern an, nachdem die Kärntner mit dem Remis gegen den LASK (2:2) und dem knappen Sieg in Lustenau (1:0) positiv in das Frühjahr gestartet sind und den TSV Hartberg von Platz vier verdrängen konnten. Die Oststeirer erwischten mit der 1:3-Niederlage bei der Wiener Austria keinen positiven Auftakt nach der Winterpause und kamen auch zuletzt gegen den LASK nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Der Überflieger des Herbsts sollte bald wieder in die Spur finden, will man seine gute Ausgangsposition aus dem ersten Halbjahr nicht noch verspielen.

Auch der Tabellensechste Rapid teilte sich am vergangenen Spieltag beim 1:1 gegen Sturm Graz die Punkte, nachdem er das erste Ligaspiel im neuen Jahr mit 2:0 beim WAC noch gewinnen konnte. Die siebtplatzierte Wiener Austria legte mit zwei Siegen im Frühjahr den erfolgreichsten Start der Teams im Fünfkampf hin und hat nur mehr einen Zähler Rückstand auf Platz sechs. Doch auch der Achte WAC ließ mit dem 4:1-Sieg gegen die WSG Tirol nicht locker und darf sich ebenfalls noch berechtigte Chancen ausrechnen. Der kicker hat sich angesehen, wie das Abschlussprogramm dieser fünf Teams im Grunddurchgang aussieht.

Austria Klagenfurt

Mit dem überraschenden 2:2 gegen den LASK und dem Sieg bei Schlusslicht Austria Lustenau haben sich die Klagenfurter in eine gute Position für die dritte Teilnahme am oberen Play-off in Folge gebracht. Nun wollen es die Kärntner durchziehen und erneut den frühzeitigen Klassenerhalt sicherstellen. Mit den Duellen gegen Blau-Weiß Linz (H), Red Bull Salzburg (A) sowie den SK Rapid (H) wartet auf die Mannschaft von Peter Pacult aber noch ein fordernder Endspurt. Allerdings blieb man in der Hinrunde gegen alle drei Mannschaften unbesiegt und konnte mit einem 3:2-Sieg gegen Rapid auch einmal über drei Punkte jubeln. Die Waidmannsdorfer werden alles daran setzen, bereits beim kommenden Spiel gegen den Aufsteiger einen Heimsieg zu feiern, um sich keinen zusätzlichen Druck für die beiden schwierigen Aufgaben zum Schluss aufzuerlegen.

TSV Hartberg

Den Start ins Frühjahr hat sich der TSV Hartberg mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen deutlich anders vorgestellt. Das Überraschungsteam des Herbsts sucht nach der Winterpause noch nach seiner Form und hat Tabellenplatz vier räumen müssen. In den vergangenen fünf Ligaspielen gab es für die Schopp-Truppe nur einen Sieg. In den kommenden Spielen gegen den SCR Altach (A) und die WSG Tirol (A) stehen für die Oststeirer aber zwei machbare Aufgaben an, die man am besten gewinnen sollte, ehe der Grunddurchgang mit dem Heim-Duell gegen Sturm Graz (H) einen gebührenden Abschied findet.

SK Rapid

Die Wiener befinden sich seit dem Trainerwechsel von Zoran Barisic zu Robert Klauß auf dem aufsteigenden Ast. Drei der vergangenen fünf Ligaspiele konnten gewonnen werden, nur gegen Tabellenführer Red Bull Salzburg setzte es unter dem deutschen Cheftrainer eine Niederlage. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Vizemeister Sturm Graz. Mit dem Derby gegen die Wiener Austria steht für die Hütteldorfer am kommenden Spieltag nicht nur aus Prestige-Sicht ein wichtiges Spiel bevor, der Stadtrivale sitzt ihnen mit nur einem Punkt Rückstand direkt im Nacken und könnte bei einem Sieg an Rapid vorbeiziehen. Danach folgt mit dem Heimspiel gegen Schlusslicht Austria Lustenau eine Partie der Kategorie Pflichtsieg, ehe man zum Abschluss gegen Austria Klagenfurt Revanche für die Heimniederlage im Herbst nehmen möchte.

Austria Wien

Die "Veilchen" erwischten mit den beiden Siegen gegen Hartberg (3:1) und Altach (2:1) einen perfekten Start ins Frühjahr und sind im Kampf um das obere Play-off wieder mittendrin statt nur dabei. Momentan fehlt der Mannschaft von Coach Michael Wimmer nur ein Zähler auf die Top sechs, im anstehenden Derby gegen Rapid könnte man bei einem Auswärtssieg den Sprung in diese schaffen. Mit Blau-Weiß Linz (A) und der WSG Tirol (H) stehen danach noch zwei Partien an, in denen man aus violetter Sicht durchaus zwei Siege anpeilen kann, um wie im Vorjahr im letzten Saisondrittel dem Konzert der Großen beiwohnen zu können. Dass man seit vier Ligaspielen ungeschlagen ist, sollte hierbei zusätzliche Zuversicht verleihen.

Wolfberger AC

Die Kärntner wollen das Feld von hinten aufräumen und nach der erstmaligen Abstinenz im oberen Play-off im vergangenen Jahr heuer wieder den Sprung nach oben schaffen. Zwar misslang der Start in das neue Jahr mit einer 0:2-Heimniederlage gegen Rapid, mit dem 4:1-Erfolg über den Vorletzten WSG Tirol hielt man sich aber im Rennen um die verbleibenden Meistergruppentickets. Aktuell fehlen Manfred Schmid und seinen Profis nur zwei Zähler auf Platz sechs, mit den Partien gegen den LASK (A), Sturm Graz (A) sowie Altach (H) haben die Lavanttaler aber wohl das schwierigste Restprogramm vor der Ligateilung vor sich. Mit dem Sieg gegen die WSG konnte man aber nach drei Niederlagen in Folge zumindest seine Negativserie stoppen.

Bis zum Schluss darf mit einem offenen Rennen um die Plätze in der Meistergruppe gerechnet werden. Wer nicht solange warten kann, hat in unserem Tabellenrechner die Möglichkeit, selbst die diversen Szenarien durchzuspielen -> Tabellenrechner.