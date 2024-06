Fünf Teams, sieben Spieltage, eine Frau: Das ist die Deutsche Amputierten-Fußball-Bundesliga

An diesem Wochenende steht der erste Spieltag der Saison 2024 der Bundesliga im Amputierten-Fußball an. Alles Wissenswerte zum Start.

Seit 2021 findet ein offizieller bundesweiter Spielbetrieb im Amputierten-Fußball statt. Vor knapp drei Jahren gingen noch drei Teams an den Start, ab dem 29. Juni werden dann erstmals fünf Teams um die Meisterschaft kämpfen: Als Titelverteidiger geht Fortuna Düsseldorf ins Rennen, hinzu kommen noch der 1. FSV Mainz 05, der Hamburger SV, Tennis Borussia Berlin sowie mit Anpfiff Hoffenheim der erste Deutsche Meister.

Jedes Team besteht dabei aus fünf Spielern, gespielt wird über zwei Hälften je 20 Minuten. Die Spielfeldmaße sowie die Torgröße wurden vom Blindenfußball entliehen: Der Rasen misst 40 x 20 Meter, das Gehäuse 3,66 x 2,14 Meter.

Der Ball darf nicht aktiv mit den Krücken gespielt werden

Laut den Statuten dürfen als Feldspieler Akteure eingesetzt werden, die eine Beinamputation oder eine Beinverkürzung aufweisen. Anders der Torhüter, der beide Beine hat, aber eine Armamputation oder eine Armverkürzung haben muss. Die Feldspieler dürfen sich auf Krücken abstützen, allerdings darf der Ball mit diesen nicht aktiv gespielt werden. Eine Zuwiderhandlung wird als Handspiel analog dem "normalen" Fußball geahndet.

Insgesamt stehen sechs Spieltage im Ligabetrieb auf dem Programm, der abschließende 7. Spieltag wird dann im Playoff-Modus ausgetragen. Am anstehenden Wochenende werden die ersten beiden Runden im Open-Air-Geländes des Kölner Tanzbrunnens ausgetragen. Am Samstag erfolgt der Anpfiff zum Auftaktspiel um 11 Uhr, am Sonntag geht es schon um 10 Uhr los. Der finale Spieltag steigt dann am 12. Oktober im Mommsenstadion in Berlin, am frühen Abend steht dann der Nachfolger von Fortuna Düsseldorf statt.

Obwohl der Organisator, die gemeinnützige DAFL gGmbh sich intensiv um Sponsoren oder Förderer bemühte, konnte kein Abschluss erzielt werden. Deshalb kann der Dachverband für diese Spielzeit auch keine Livestreams oder andere Formen der Öffentlichkeitsarbeit anbieten.

Prinzipiell gehen beim Amputierten-Fußball gemischte Teams an den Start. Allerdings wurde bei der DAFL gGmbH nur eine weibliche Spielerin angemeldet: Für den 1. FSV Mainz 05 wird die 18-jährige Nicola Roos antreten.