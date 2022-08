Fünf Spieler fehlen, Kaltstart für Heintz

Am Donnerstag stellte sich Dominique Heintz an der Castroper Straße den neuen Kollegen vor, am Samstag wird er womöglich schon in der Startelf stehen. Seine Dienste werden in der Bochumer Defensive dringend benötigt.

Umbauten in der Hintermannschaft sind an der Tagesordnung, auch am Samstag in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim wird Thomas Reis zwangsläufig eine neue Viererkette formieren. Bedenken, Dominique Heintz nach nur zwei Einheiten schon ins kalte Wasser zu werfen, hat der Bochumer Trainer nicht.

Am Donnerstag machte der VfL das Leihgeschäft mit Union Berlin perfekt, der neue Innenverteidiger ging sogleich ans Werk. Er kennt die Bundesliga (bisher 188 Einsätze), körperlichen Rückstand weist er natürlich nicht auf, also spricht auch nichts dagegen, dass Heintz schon am Samstag ein Bestandteil der Bochumer Abwehrkette ist.

Dort ist der Routinier sehr willkommen: In der Vorbereitung patzten Erhan Masovic und Vasilios Lampropoulos; beide hatten allerdings in der Hinrunde der vorigen Saison durchaus immer wieder mal überzeugende Arbeit abgeliefert. Im Moment hängen beide durch; einziger Fixpunkt beim 1:2 gegen Mainz war Neu-Erwerbung Ivan Ordets, der sich insgesamt sogar auf einem deutlich besseren Niveau befindet als erwartet.

Möglich also, dass Bochums Innenverteidigung gegen Hoffenheim aus zwei Spielern bestehen wird, die in diesem Sommer neu an der Castroper Straße sind. "Dominique Heintz macht einen guten Eindruck", so Trainer Thomas Reis. "Er hat Spielpraxis und kennt die Liga. Er wird am Samstag direkt im Kader stehen." Dann spricht auch gewiss nichts dagegen, dass der frühere Freiburger und Kölner sogleich zur Startelf gehört, womöglich als Nebenmann von Ordets.

Fehlen wird in jedem Fall Kostas Stafylidis, dem wieder mal muskuläre Probleme zu schaffen machen; auch Patrick Osterhage, Jannes Horn und Danilo Soares sind angeschlagen. Jacek Goralski trainiert nach seiner Augen-Operation zwar wieder mit der Mannschaft, wird aber noch nicht zur Reisegruppe gehören.

Und weil gleich drei Linksverteidiger ausfallen, wird wohl Saidy Janko, eigentlich für die rechte Seite vorgesehen, auf diese Position rücken. Diesen Part hatte der athletische Verteidiger ja auch schon beim Pokalspiel gegen Viktoria Berlin übernommen.