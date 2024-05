"Fünf Spieler, die eine Achse bilden können": Grundgerüst gibt Roßbach Hoffnung

Damian Roßbach bekannte sich direkt nach dem Abstieg zu Hansa Rostock. Ein verbleibender "Stamm" könnte die Mannschaft in der 3. Liga anführen.

Damian Roßbach möchte in Rostock seine Karriere beenden. IMAGO/Jan Huebner

Bereits nach dem feststehenden Abstieg hatte sich Damian Roßbach zu Hansa Rostock bekannt. Nun erneuerte er seine Aussage und ging sogar noch einen Schritt weiter. "Mein Plan ist es, bei Hansa die Karriere zu beenden und danach in Rostock zu bleiben", so der Innenverteidiger im Podcast Nachspielzeit.

Anschließend blickte der 31-Jährige unter anderem auf die Kaderplanung für die kommende Spielzeit. "Wir haben einen Stamm mit Markus Kolke, Nico Neidhart, Kevin Schumacher und Alexander Rossipal. Das sind wenigstens schon mal fünf Spieler, die theoretisch eine kleine Achse bilden können. Ich glaube, Chris Kinsombi, Sveinn Gudjohnsen und Nils Fröling haben ebenfalls Vertrag", erklärte der Abwehrspieler.

Talente aus der U 23 dürfen sich empfehlen

Ob die aufgezählten Akteure überhaupt bleiben, ist genauso fraglich wie ein Verbleib von weiteren Spielern aus dem aktuellen Kader. Ausgeschlossen ist es nicht, dass der neue Direktor Profifußball Amir Shapourzadeh trotz Abstiegs ein paar Akteure an Rostock bindet. Ansonsten dürften sich sicherlich einige Talente aus der U 23 für einen Platz im Profikader empfehlen. Mögliche Kandidaten sind Julian Albrecht oder Milosz Brzozowski.

Die letzten vier Jahre waren eine geile Zeit. Jetzt muss man gefühlt von neu anfangen. Damian Roßbach

Bevor Roßbach seinen Fokus auf das kommende Jahr legt, setzte er sich noch mit dem ersten Abstieg seiner Karriere auseinander. "Es ist noch nicht ganz verarbeitet. Die letzten vier Jahre waren eine geile Zeit. Jetzt muss man gefühlt von neu anfangen. Ein Gefühl, was echt schwierig ist", erläuterte Roßbach.

Beim Rückblick auf die "geile Zeit" denkt er dann aber zwangsläufig doch an die Zukunft. Er hoffe, dass die Mannschaft in der nächsten Spielzeit eine ähnliche Mentalität besitze wie das Aufstiegsteam in der Saison 2020/21. Das Grundgerüst ähnelt sich jedenfalls: Denn damals gehörten neben ihm auch schon Kolke und Neidhart zum Kader.