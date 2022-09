Fünf-Spiele-Sperre für Gladrow: Babelsberg wehrt sich gegen Rassismus-Vorwürfe

Ein Vorfall vom 1. Spieltag hat beim SV Babelsberg 03 für einen Nachhall gesorgt, denn Rico Gladrow bekam nachträglich eine Sperre aufgebrummt und wurde mit Rassismus-Vorwürfen konfrontiert.

Muss zuschauen: Babelsbergs Rico Gladrow hat am 1. Spieltag einen Gegenspieler beleidigt. IMAGO/Matthias Koch

Es ging gut los an diesem Sonntag im August: Der SV Babelsberg 03 besiegte zum Saisonauftakt der Regionalliga Nordost die BSG Chemie Leipzig. Doch in diesem Spiel hat Rico Gladrow nicht nur mit seinem Tor den 4:2-Endstand markiert, sondern sich offenbar auch gewaltig im Ton vergriffen. Das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußballverbands (NOFV) hat den 31-Jährigen Anfang September für fünf Spiele aus dem Verkehr gezogen. Zwei davon hat er bereits abgesessen, erst am 23. Oktober auswärts beim BFC Dynamo steht Gladrow wieder zur Verfügung.

Grund sei die Beleidigung eines Gegenspielers gewesen. War es gar eine rassistische Beleidigung? Bei einem Verein wie dem SVB, der gemeinsam mit seiner Fanszene besonders vehement gegen Rassismus und andere Formen der Diskriminierung ankämpft, ein noch schwerwiegender Vorwurf als sowieso schon.

Entschuldigt und bedauert

Doch dagegen wehrt sich der Klub vehement, schreibt in einer Stellungnahme auf seiner Homepage: "Anders als kolportiert, hat es nach Aussage unseres Spielers keine rassistische Beleidigung gegeben. Aufgrund verschiedener Zeugenberichte glauben wir der Darstellung unseres Spielers uneingeschränkt." Weiter schreiben die Filmstädter: "Die gefallene Äußerung hat das Sportgericht nichtsdestotrotz als grob unsportlich gewertet. Für sein Verhalten hat sich Rico Gladrow persönlich beim Spieler der gegnerischen Mannschaft entschuldigt und sein Bedauern ausgedrückt."

Das Strafmaß von fünf Spielen empfand der SVB dennoch als "ungewöhnlich hoch". Da der NOFV aber angekündigt hätte, dass er bei Beleidigungen künftig härter durchgreifen wolle, habe Babelsberg die Strafe für Gladrow akzeptiert.