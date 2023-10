"Fünf Sekunden vorher gesagt": Ziegeles entscheidende Anweisung

Beim SSV Jahn Regensburg hatte man auf die richtige Reaktion nach der Niederlage gegen Sandhausen gehofft, diese zeigte die Mannschaft von Trainer Joe Enochs in Aue. Zwei Defensiv-Akteure hatten daran großen Anteil.

"Das Spiel war absolut auf Augenhöhe", empfand Robin Ziegele nach dem hart erkämpften 1:0-Erfolg seiner Regensburger bei Erzgebirge Aue am "MagentaSport"-Mikrofon. Gegen die Veilchen überzeugte der Jahn am Sonntagabend besonders in der Defensive, weshalb sich der Tabellendritte im letzten Drittel meist nur mit Distanzschüssen zu helfen wusste. "Wir haben sehr gut gearbeitet, alles verteidigt", lobte Ziegele, der neben einem starken Auftritt gegen den Ball vorne für den entscheidenden Akzent sorgte.

Ziegeles wegweisendes Kommando an Teamkollege Viet

Eine Ecke des kurz zuvor eingewechselten Dominik Kother drückte der 26-Jährige, der in Aue erstmals seit dem ersten Spieltag wieder in der Startelf stand, per Kopf ins Netz. Doch dass er überhaupt am Fünfer an den Ball kam, ging einer besonderen Anweisung von Ziegele selbst voraus: "Ich habe fünf Sekunden vorher zu Christian Viet gesagt, dass er mir jemanden wegblocken soll." Gesagt, und so ähnlich auch getan: Regensburgs Nummer zehn zog den kopfballstarken Steffen Meuer mit sich, dahinter stand Ziegele goldrichtig. "Dass es dann so klappt, ist umso schöner", freute sich der Torschütze.

Trainer Joe Enochs hatte sein Team vor der Partie noch auf die Bedeutung von ruhenden Bällen hingewiesen: "Das war genau meine Ansprache vor dem Spiel. Kleinigkeiten werden entschieden - wie gute Standardsituationen." Für den Siegtorschützen, der den am Oberschenkel verletzten Florian Ballas vertrat, hatte der 52-Jährige lobende Worte übrig, sah aber zugleich noch Luft nach oben: "Er hat seine Sache sehr gut, sehr souverän gemacht. Aber es waren ein, zwei Situationen dabei, wo er zu früh grätscht. Die Sachen werden wir abstellen."

"Überragender Job": Gebhardt als sicherer Rückhalt für den Jahn

Als weiteren entscheidenden Faktor, dass die Oberpfälzer letztlich den ersten Dreier in der Fremde unter Dach und Fach brachten, machten sowohl Enochs als auch Ziegele ihren Torhüter aus. Felix Gebhardt bewahrte den Jahn kurz vor der Pause gegen Maximilian Thiel vor dem Rückstand, wenige Sekunden vor Schluss lenkte der 21-Jährige den letzten gefährlichen Abschluss von Luc Thomas Elsner um den Pfosten. "Er macht einen überragenden Job", lobte Ziegele dann auch seinen Keeper.

Gemeinsam mit Rot-Weiss Essen stellen die Regensburger mit sechs Gegentoren die beste Abwehr der Liga - und gehen nun mit dem guten Gefühl eines Auswärtssiegs in die englische Woche. Am Mittwoch (19 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert der SV Waldhof Mannheim im Jahnstadion, Enochs gab die Marschroute für sein Team, das sich mit dem Erfolg am Sonntagabend auf Rang sieben (13 Zähler) verbesserte, vor: "Wir wollen Punkte sammeln, um uns oben festzusetzen."