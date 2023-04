Fünf-Sekunden-Schallmauer geknackt: Sechs Weltrekorde für Leonardo und Miroslaw

Veddriq Leonardo ist der erste Speed-Kletterer, der die 15 Meter hohe Wand in unter fünf Sekunden bewältigte. Der Indonesier stellte nicht nur einen Weltrekord auf, sondern gewann auch den ersten Weltcup der Saison.

Für die Boulderer begann die Weltcup-Saison am vergangenen Wochenende im japanischen Hachioji - unter anderem mit der Silbermedaille für die DAV-Athletin Hannah Meul.

Die Speedkletterer mussten sich eine Woche länger gedulden, ehe der Saisonauftakt im südkoreanischen Seoul über die Bühne ging. Und der Auftakt hätte kaum furioser sein können.

Erstmals unter fünf Sekunden

Bei den Herren sicherte sich der 26-jährige Veddriq Leonardo mit einer Fabelzeit von 4,984 Sekunden in der Qualifikation den Rekord, als erster Speedkletterer überhaupt unter der magischen Fünf-Sekunden-Schallmauer zu bleiben - sein indonesischer Landsmann Kiromal Katibin hatte den vorherigen Weltrekord mit exakt 5,000 Sekunden beim letztjährigen Weltcup in Chamonix aufgestellt.

Dass für den Finaleinzug der schnellsten 16 eine Zeit von 5,431 Sekunden - der Franzose Bassa Mawem sicherte sich mit dieser Marke als 16. das Weiterkommen -, notwendig sein würde, bestätigte schon zum Saisonauftakt die Vermutung, dass sich das Speedklettern auf einem ganz neuen Zeit-Niveau bewegen würde.

Zumal das Finale, in dem zwei Athleten im K.o.-Modus gegeneinander antreten, mit einer Verbesserung des gerade erst aufgestellten Weltrekords aufwartete. Leonardo drückte den eigenen Weltrekord von 4,984 Sekunden im Viertelfinale auf 4,90 Sekunden, legte im Halbfinale eine Zeit von 4,930 Sekunden nach, ehe er im letzten Duell um Gold mit dem Chinesen Jinbao Long mit 5,01 Sekunden den ersten Weltcup-Sieg einfuhr.

Viermal Weltrekord für Aleksandra Miroslaw

Auch bei den Frauen ging die neue Saison mit einem Weltrekord los. Dabei verbesserte Aleksandra Miroslaw ihre eigene Bestmarke vom Weltcup 2022 in Salt Lake City (6,53 Sekunden) in Seoul gleich viermal in Folge. Los ging es mit 6,46 Sekunden, dann 6,37 Sekunden und 6,35 Sekunden, ehe die 29-jährige Polin mit 6,25 Sekunden den Weltrekord abermals drückte.

Verbesserte die eigene Marke viermal: Aleksandra Miroslaw. IFSC

Die letzte Marke setzte Miroslaw im Finale gegen ihre Landsfrau Natalia Kalucka, so dass sie sich auch die Goldmedaille um den Hals hängen durfte.

DAV-Bilanz durchwachsen

Aus deutscher Sicht verlief der Weltcup in Seoul durchwachsen. Bei den Herren starteten zwei DAV-Athleten: Sebastian Lucke landete mit einer Zeit von 5,85 Sekunden in der Qualifikation auf dem 36. Platz. Leander Carmanns leistete sich eine Fehlstart und wurde damit ans Ende des Feldes platziert.

Bei den Damen verpasste Franziska Ritter mit Platz 20 und einer Zeit von 7,57 Sekunden das Finale. Dafür wäre eine Zeit von 7,41 Sekunden notwendig gewesen.