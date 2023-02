Fünf Rückkehrerinnen: Voss-Tecklenburg nominiert Kader für ersten Lehrgang 2023

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat den Kader für das Trainingslager in Marbella und den Test gegen Schweden bekanntgegeben. Unter anderem kehrt Lea Schüller ins 27-köpfige Aufgebot zurück.

Im ersten Trainingslager des Jahres greift Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf fünf Spielerinnen zurück, die die vergangenen Länderspiele gegen die USA (2:1, 1:2) verletzungsbedingt verpassten hatten: Die Vize-Europameisterinnen Sara Däbritz, Marina Hegering, Tabea Waßmuth, Sydney Lohmann und Lea Schüller gehören zum 27-köpfigen Kader, den die 55-Jährige am Dienstagmittag bekanntgab.

Wir möchten jungen Torhüterinnen immer mal wieder die Chance geben. Martina Voss-Tecklenburg

Vom 14. bis zum 19. Februar gastiert die Nationalmannschaft in Marbella und bereitet sich dort auf die Weltmeisterschaft vor, die vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland stattfindet.

Zum Abschluss des Lehrgangs empfängt die DFB-Auswahl am 21. Februar in Duisburg die Schwedinnen. "Mit dem bevorstehenden Trainingslager in Marbella erwartet uns eine Vorbereitung unter besten Bedingungen. Wir freuen uns sehr auf das anschließende Länderspiel gegen einen Topgegner wie Schweden, der uns als Weltranglistendritter in allen Belangen fordern wird. Ein Länderspiel in meiner Heimatstadt Duisburg ist zudem etwas ganz Besonderes für mich", wird die Bundestrainerin in der DFB-Mitteilung zitiert.

Debütiert Mahmutovic ausgerechnet in Duisburg?

Das Testspiel ist auch praktisch ein Heimspiel für die erstmals berufene Ena Mahmutovic. Die erst 19-jährige Torhüterin des MSV Duisburg absolvierte in der laufenden Saison zehn Spiele in der Bundesliga und kassierte 26 Gegentreffer. "Ena hat sich diese Nominierung mit insgesamt guten Leistungen in der Hinrunde beim MSV Duisburg verdient. Wir möchten jungen Torhüterinnen immer mal wieder die Chance geben, sich in unserem Kreis zu zeigen", so Voss-Tecklenburg.

Der Kader im Überblick:

Tor: Merle Frohms, Ann-Katrin Berger, Ena Mahmutovic

Abwehr: Sara Doorsoun, Jana Feldkamp, Marina Hegering, Kathrin Hendrich, Sophia Kleinherne, Paulina Krumbiegel, Sjoeke Nüsken, Felicitas Rauch, Carolin Simon

Mittelfeld/Angriff: Jule Brand, Klara Bühl, Sara Däbritz, Linda Dallmann, Laura Freigang, Chantal Hagel, Svenja Huth, Lena Lattwein, Sydney Lohmann, Lina Magull, Lena Oberdorf, Alexandra Popp, Lea Schüller, Tabea Waßmuth, Nicole Anyomi