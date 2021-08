Fünf-Punkte-Plan: Wie Leitl Bielefeld knacken will

Den Start in die neue Saison hatte sich Fürth wahrlich anders vorgestellt: erst das Pokal-Aus bei Viertligist Babelsberg, dann die 1:5-Klatsche bei der Bundesligarückkehr in Stuttgart. Aufgearbeitet und abgehakt, sagt Trainer Stefan Leitl und versprüht Vorfreude vor dem Heimauftakt gegen Bielefeld (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) - bei dem die SpVgg Geschichte schreiben wird. So oder so.

Mit einem Dreier gegen die Arminia würden Leitl und seine Mannschaft auf Anhieb das schaffen, was ihren Vorgängern in Fürths Bundesligapremierensaison 2012/13 trotz 17 Versuchen (4 Unentschieden, 13 Niederlagen) nicht gelungen war: ein Heimsieg im Oberhaus. "Natürlich nehmen wir das wahr", weiß Leitl um die historische Chance: "Wir haben einen klaren Auftrag aus unserem Fankreis bekommen, dass alle Fürther auf diesen Bundesligaheimsieg warten." Bleibt der aus, würden die Franken mit dem saisonübergreifend 18. sieglosen Bundesligaheimspiel einen neuen alleinigen Negativrekord aufstellen. Bisher teilt sich das Kleeblatt diesen mit der Berliner Hertha, die von August 2009 bis August 2011 keines ihrer 17 aufeinanderfolgenden Bundesligaheimspiele für sich entscheiden konnte.

Um den ersten Pflichtspielsieg der noch jungen Spielzeit 2021/22 einzufahren, setzt Leitl vor allem auf ein besseres Defensivverhalten seiner Mannschaft als noch in Stuttgart. Die mit zunehmender Spieldauer einsetzenden Auflösungserscheinungen in der Abwehr - gepaart mit individuellen Patzern - sorgten für 18 (!) VfB-Chancen und eine herbe 1:5-Auftaktniederlage, die auch noch deutlich höher hätte ausfallen können. "Wir müssen vor allem im Spiel gegen den Ball Bereitschaft und eine gewisse Aggressivität an den Tag legen, um wenige Torchancen zuzulassen", fordert Leitl. "Entscheidend wird sein, wie wir gegen den Ball arbeiten - das ist die Basis, um die Null zu halten."

Dreier- oder Viererkette?

Ob er seine Schützlinge bei diesem Unterfangen wie in Stuttgart erneut in einer Dreier-/Fünferkette aufbietet oder zur in der Vergangenheit häufiger praktizierten Viererkette zurückkehrt, ließ der 43-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag noch offen. Was für ein Festhalten an drei Innenverteidigern spricht: "Bielefeld bringt enorme physische Präsenz auf den Platz", warnt der gebürtige Münchner, "sie haben einige Spieler, die 1,90 Meter oder größer sind - da müssen wir darauf achten, eine gute Physis auf dem Platz zu haben, um für die langen Bälle und Standardsituationen vorbereitet zu sein."

Genau in diesem Punkt offenbarte seine junge Truppe in Stuttgart teils eklatante Schwächen, als sie die Schwaben teils ungehindert gewähren ließ. "Wir müssen zusehen, dass wir in einfacher zu verteidigenden Situationen wie bei ruhenden Bällen weniger zulassen", moniert Leitl, "das ist auch ein Thema für mich, weil wir das aus der Vergangenheit so nicht kannten: Wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren kaum Gegentore aus Standardsituationen bekommen, und jetzt kriegst du zum Bundesligastart gleich zwei." Die Gründe dafür sieht der Aufstiegscoach dabei explizit nicht in mannschaftstaktischem Verhalten, sondern: "Das ist eine individuelle Geschichte, da muss ich meinen Zweikampf bestreiten und gewinnen - und wir müssen dafür sorgen, dass wir physisch gesehen die dafür passenden Spieler auf den Platz bringen."

Sarpei oder Seufert?

Einer, der vor allem auch genau für dieses physische Element steht, ist Hans Nunoo Sarpei. Der 22-Jährige verfügt dank seines aggressiven und zweikampfstarken Spielstils über wichtige Abräumerqualitäten. Im Ländle konnte aber auch der in der 58. Minute eingewechselte Ghanaer nicht für sich werben (kicker-Note 5,0). Gut möglich, dass er gegen Bielefeld aus oben genannten Gründen dennoch den Ex-Arminen Nils Seufert (5,5) diesmal von Beginn an ablöst. Anders als noch im DFB-Pokal und am vergangenen Wochenende kann Leitl gegen die Ostwestfalen personell nahezu aus dem Vollen schöpfen: Bis auf Jessic Ngankam (Kreuzbandriss), dessen Sturmkollege Robin Kehr und Verteidiger Elias Kratzer (beide Adduktorenprobleme) steht der komplette Kader zur Verfügung.

Er ist sicherlich eine Option. Stefan Leitl über Jeremy Dudziak

Heißt also: Auch Neuzugang Jeremy Dudziak ist vorbehaltlich dem Abschlusstraining am Freitag einsatzbereit. Trotz seiner Knöchelverletzung, die den Tunesier bei seinem Ex-Klub HSV während der Vorbereitung ausgebremst hatte, auch schon für die Startelf? "Er ist sicherlich eine Option", sagt Leitl und lobt den 25-Jährigen, der im offensiven Mittelfeld, aber auch auf der Außenverteidigerposition spielen kann: "Er macht einen guten Eindruck, hat viel Dynamik und ist ein sehr guter Fußballer, der sich sehr gut zwischen den Ketten bewegt."

Wie Dudziak, erst seit Wochenbeginn ein Fürther, soll auch der Rest der Mannschaft unbelastet von der hohen Auftaktniederlage ins erste Bundesligaheimspiel der SpVgg seit dem 11. Mai 2013 (1:2 gegen Freiburg) gehen. "Was letzte Woche war, interessiert mich jetzt nicht mehr", haben Leitl und sein Team das 1:5 abgehakt. Auch deshalb sei es "der falsche Ansatz, Wut mit ins Spiel gegen Bielefeld zu nehmen. Wir müssen stattdessen ganz viel Freude ins Spiel packen", will Leitl einen mutigen Auftritt seiner Spieler sehen. "Es gibt so viele Dinge, die uns für das Spiel pushen müssen: nach langer Zeit die Rückkehr unserer Fans und nach acht Jahren das erste Heimspiel in der Bundesliga, auf das sich die ganze Stadt und die ganze Region freuen."

Sein Fünf-Punkte-Plan für Samstag: "Einstellung, die Momente für sich entscheiden, sehr gut verteidigen, leidenschaftlich spielen und die Fans mitnehmen, damit eine Energie auf dem Platz entsteht - dann wird es ein guter Nachmittag für uns." An dessen Ende Fürth mit dem ersten Bundesligaheimsieg Historisches schaffen könnte.