"Fünf Prozent Idioten": Ceferin hofft auf mehr Unterstützung bei Fan-Problemen

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin sieht auf den Rängen der europäischen Stadien noch einige Probleme - etwa im Hinblick auf Diskriminierung. Zur Bekämpfung fordert er mehr Hilfe der Politik.

"95 Prozent der Fans sind Menschen, die den Fußball lieben", sagte Aleksander Ceferin am Freitag im Rahmen einer Gesprächsrunde auf der Frankfurter Buchmesse. Doch es gebe in den Stadien Europas auch weitere "fünf Prozent Idioten", die die große Aufmerksamkeit, die dem Fußball zuteilwird, missbrauchten, "um ihre idiotischen Ideologien zu zeigen". Er wolle mit seinem Verband dagegen vorgehen, "aber wir brauchen die Hilfe der Regierungen", erklärte Ceferin.

Einen Zwischenfall während des EM-Qualifikationsspiels zwischen Kroatien und Lettland (5:0) führte der 56-Jährige dabei für die weiterhin existierenden Probleme in den europäischen Stadien an. Während der Partie in der kroatischen Hafenstadt Rijeka war im Bereich der Kroatien-Anhänger eine verbotene Fahne der früheren faschistischen Ustascha-Regierung zu sehen gewesen.

Ceferin: "Vielleicht ist es an der Zeit, anders zu reagieren"

"Sie sind alle ins Gefängnis geschickt worden von der Regierung. Vielleicht ist es an der Zeit, anders zu reagieren gegen diese Idioten", sagte Ceferin. Die UEFA selbst hatte den kroatischen Verband mit einer Geldstrafe sowie einem Zuschauer-Teilausschluss für eine Partie auf Bewährung sanktioniert.

Ganz anders sei die Situation dagegen unten auf dem Rasen laut Ceferin, dort gebe es keine Diskriminierung: "Niemand fragt dich nach deiner Herkunft, Religion, sexuellen Orientierung. Auf dem Spielfeld, wenn du nicht talentiert und schnell genug bist, kannst du der Sohn des Königs sein - du spielst trotzdem nicht."