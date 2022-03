Fünf plus drei: Corona-Fälle stören Hansa-Vorbereitung auf Sandhausen

Eigentlich könnte eitel Sonnenschein herrschen beim FC Hansa Rostock, der zuletzt zweimal fulminant gewann. Doch vor dem Gang nach Sandhausen nehmen personelle Probleme bei der Kogge zu.

Dem 4:3-Spektakel auf Schalke ließ Hansa das nicht minder aufregende 3:2 gegen Kiel folgen, Rostock hat sich damit vier Zähler vom Relegationsplatz abgesetzt. Nun steht der schwere Gang nach Sandhausen an, das einen Punkt weniger hat, in der Rückrundentabelle aber auf Platz drei gelistet ist. Ausgerechnet jetzt nehmen die personellen Probleme bei Hansa zu, es gab weitere positive PCR-Tests.

"Es gibt weitere bestätigte Fälle in der Mannschaft und im Umfeld, insgesamt sind fünf Personen betroffen. Außerdem gibt es drei Verdachtsfälle", erklärte Hansa-Boss Robert Marien am Montag. "Alle infizierten Personen befinden sich in häuslicher Isolation. Die DFL ist informiert. Unser Spiel in Sandhausen ist Stand heute nicht gefährdet. Wir wollen auch spielen", sagte Marien.

Mit welchem Personal ist natürlich fraglich, der Kader mit 31 Mann bietet aber Alternativen. Nico Neidhart und Lukas Fröde fehlten auf Grund eines positiven Tests schon gegen Kiel, könnten, sollte es bei den leichten Symptomen bleiben, sich aber Mitte der Woche freitesten und dann auch wieder ins Training einsteigen. "Allerdings lassen wir alles medizinisch begleiten und werden niemanden zwingen", so Marien.