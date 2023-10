Fünf neu dabei: Letztes Aufgebot der DHB-Frauen vor WM-Vorbereitung

Mit großen Schritten geht es für die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen auf die Weltmeisterschaft zu. Für den "Tag des Handballs" berief Bundestrainer Markus Gaugisch am Donnerstag 18 Spielerinnen.

Er will wichtige Erkenntnisse für seinen WM-Kader gewinnen: Bundestrainer Markus Gaugisch. imago images

Es soll ein atmosphärisches Highlight vor der entscheidenden Phase der WM-Vorbereitung werden. Knapp zwei Wochen nach dem erfolgreichen Start in die EM-Qualifikation gegen die Ukraine (31:24) absolviert die deutsche Frauen-Nationalmannschaft auf dem Weg zum Großereignis in Norwegen, Schweden und Dänemark (29. November bis 17. Dezember) ab dem 2. November ihre nächste Maßnahme in München.

Teil der Lehrgangstage ist ein Länderspiel gegen Ungarn im Rahmen des "Tag des Handballs" am 5. November (14.30 Uhr) vor mehr als 10.000 Fans in der Olympiahalle München, für den nur noch wenige Resttickets erhältlich sind.

Für den letzten Lehrgang vor der unmittelbaren WM-Vorbereitung hat Bundestrainer Markus Gaugisch insgesamt 18 Spielerinnen nominiert. Im Vergleich zum Oktober-Aufgebot sind fünf Spielerinnen neu im deutschen Aufgebot - darunter auch Amelie Berger sowie Alicia Stolle, die zuletzt krankheits- sowie verletzungsbedingt gefehlt hatten.

Verzichten muss Gaugisch auf diejenigen Nationalspielerinnen, die im Ausland spielen. Hintergrund: Die Maßnahme in München bei den Frauen nicht zum internationalen Kalender zählt und daher kein geschützter Termin ist. Einzige Ausnahme stellt Kapitänin Emily Bölk dar, die in Ungarn bei Ferencvaros Budapest spielt und daher in München gegen Ungarn auflaufen kann.

"Die zusätzlichen Lehrgangstage geben uns die Möglichkeit, an den Dingen, die wir in Großwallstadt entwickelt haben, weiterzuarbeiten", hofft Gaugisch. "Die Spielerinnen aus dem erweiterten Kader können wir so weiter mit unserer Spielidee vertraut machen, sodass alle so kurz vor der WM im Dezember taktisch auf einem ähnlichen Stand sind."

"Etwas ganz Besonderes": DHB-Frauen vor mehr als 10.000 Fans

Den "Tag des Handballs" bezeichnet der Bundestrainer als "Leuchtturmevent" und die Kulisse von mehr als 10.000 Zuschauern für sein Team "etwas ganz Besonderes". "Daher wollen wir uns von der besten Seite präsentieren, diese Atmosphäre aufsaugen und genießen. Dennoch ist es wichtig, dass wir natürlich unseren sportlichen Fokus, der klar auf der WM liegt, bei der Partie gegen Ungarn nicht verlieren", stellt Gaugisch klar.

Die unmittelbare WM-Vorbereitung startet am 20. November und beinhaltet zwei Vergleiche mit WM-Gastgeber Schweden in Ystad (24. November) und Lund (26. November). Ihren WM-Auftakt bestreiten die DHB-Frauen am 30. November, gegen Japan, es folgen weitere Gruppenspiele gegen den Iran (2. Dezember) und Polen (4. Dezember).

Das DHB-Aufgebot für den "Tag des Handballs":

Tor: Sarah Wachter (Borussia Dortmund), Nicole Roth (Thüringer HC)

Feld: Amelie Berger (HSG Bensheim/Auerbach Flames), Jenny Behrend (SG BBM Bietigheim), Alicia Stolle (Borussia Dortmund), Viola Leuchter (TSV Bayer 04 Leverkusen), Maren Weigel (TuS Metzingen), Annika Lott (Thüringer HC), Mareike Thomaier (TSV Bayer 04 Leverkusen), Emily Bölk (Ferencvaros Budapest), Xenia Smits (SG BBM Bietigheim), Toni-Luisa Reinemann (VfL Oldenburg), Antje Döll (SG BBM Bietigheim), Johanna Stockschläder (Thüringer HC), Alexia Hauf (HSG Blomberg-Lippe), Lisa Antl (Borussia Dortmund), Julia Behnke (TuS Metzingen), Isabell Hurst (HSG Bensheim/Auerbach Flames)