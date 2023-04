Fünf Monate nach DEB-Abschied: Söderholm verlässt Bern schon wieder

Im November sorgte Toni Söderholm für Aufsehen, als er überraschend sein Amt als Eishockey-Bundestrainer niederlegte, um nach Bern zu wechseln. Auch dort wird der Finne seinen Vertrag nicht erfüllen.

Toni Söderholm ist nur noch bis zum Ende der Saison Trainer des SC Bern in der höchsten Schweizer Eishockey Liga. Der 44-Jährige und Bern gehen in Zukunft wieder getrennte Wege, wie der Schweizer Spitzenklub am Dienstagabend mitteilte.

Erst im vergangenen November hatte Söderholm sein Amt beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) nach vier Jahren überraschend niedergelegt, um in die Schweizer National League zu wechseln.

In Bern hatte er einen Vertrag bis 2024 unterschrieben, der allerdings eine beidseitige Ausstiegsoption für April 2023 enthielt. "Im Rahmen der Saison-Abschluss-Gespräche sind beide Seiten zum Schluss gekommen, dass die Zusammenarbeit nicht fortgesetzt wird", teilte der Klub nun mit.

Beim DEB war Söderholm eigentlich bis 2026 angestellt gewesen. Seine Nachfolge trat im Januar Harold Kreis an.