Fünf mögliche Chelsea-Transfers am "Deadline Day"

Über 200 Millionen Euro hat der FC Chelsea in diesem Januar schon für Neuzugänge ausgegeben. Der größte folgt womöglich heute noch - und könnte Folgen haben.

Chelsea-Themen am "Deadline Day": Enzo Fernandez, Conor Gallagher und Moises Caicedo (v.li.). imago images (3)

Man kann es sich noch nicht richtig vorstellen, aber heute Nacht muss auch der FC Chelsea seine Transferaktivitäten beenden. Die finalen Stunden könnten es aber noch einmal in sich haben für die Blues, die im Januar bereits sieben Neuzugänge für insgesamt über 200 Millionen Euro Ablöse verpflichtet haben. Fünf Namen stehen am "Deadline Day" im Fokus.

Enzo Fernandez (22): Der seit Wochen umworbene Weltmeister könnte im letzten Moment doch noch bei Chelsea landen. Hatten die Londoner zunächst noch vergeblich versucht, den Mittelfeldspieler für weniger als die 120 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel von Benfica loszueisen, sollen sie jetzt sogar bereit sein, diese zu überbieten. Der Grund: Benfica pocht auf eine Sofortzahlung, Chelsea ist auf Raten angewiesen. Eine höhere, dafür gestreckte Summe könnte die Lösung sein - und den britischen Transferrekord brechen, den Jack Grealish im Sommer 2021 aufstellte (für 118 Millionen Euro von Villa zu ManCity). Die Portugiesen, deren Trainer Roger Schmidt Chelsea im Poker Respektlosigkeit vorgeworfen hatte, sollen sich bereits um Alternativen für Fernandez bemühen.

Bringt Gallagher Chelsea 50 Millionen Euro?

Conor Gallagher (22): Um die horrenden Winter-Ausgaben auch nur annähernd gegenfinanzieren zu können, ist Chelsea auch noch auf Last-Minute-Abgänge angewiesen. Die meisten Einnahmen könnte den Blues Mittelfeldspieler Gallagher bescheren, der erst im Sommer nach einer einjährigen Leihe zu Crystal Palace zu seinem Ausbildungsklub zurückgekehrt war. Palace soll nun wie Newcastle und Everton zum großen Kreis der Interessenten gehören, wobei Everton sich Medienberichten zufolge mit einem 50-Millionen-Euro-Angebot bereits aus der Deckung gewagt hat. Gallagher, viermaliger englischer Nationalspieler, soll aber nicht zu den abstiegsbedrohten Toffees wechseln wollen, die am Montag Defensivspezialist Sean Dyche als neuen Trainer verpflichteten.

Hakim Ziyech (29): Der marokkanische WM-Fahrer könnte Chelsea zumindest auf der Gehaltsliste entlasten. Wie zuerst "L'Equipe" berichtet, steht Paris St. Germain vor einer halbjährigen Leihe des Flügelstürmers, der bei Chelsea in dieser Saison nur sporadisch zum Einsatz kam.

Caicedo, Jorginho und Arsenals Rolle

Moises Caicedo (21): Es ist der wohl unrealistischste Transfer in dieser Fünfer-Liste; aber allein, dass er dem "Guardian" zufolge möglich erscheint, zeigt, dass Chelsea in diesem Januar wirklich alles zuzutrauen ist. Caicedo, ein zentraler Mittelfeldspieler von Brighton, wird eigentlich von Arsenal schwer umworben. Wollen die Blues dem Premier-League-Spitzenreiter wie unlängst bei Mykhaylo Mudryk im letzten Moment in die Quere kommen? Dass Brighton, das angeblich ein 75-Millionen-Euro-Rekordangebot für den Ecuadorianer abgelehnt hat, doch noch von seinem Veto abrückt, erscheint aber zunehmend unwahrscheinlich.

Jorginho (31): Auch der erfahrene Europameister könnte Chelsea noch verlassen - zumal Fernandez ein weiterer defensiver Mittelfeldspieler im Kader wäre. Unter anderem Arsenal soll Jorginho als Alternative auf dem Zettel haben, sollte Brighton Caicedo nicht ziehen lassen. Unter Trainer Potter war Jorginho zuletzt gesetzt.