Fünf mit den Play-offs im Blick

Am Donnerstag, den 15. September, startet die DEL in die Saison 2022/23. Die Außenseiter Iserlohn, Bremerhaven, Nürnberg, Schwenningen und Augsburg im Check ...

Iserlohn Roosters

Spielerpersonal: Ein durchaus turbulenter Transfersommer liegt hinter den Roosters, bei denen 22-Tore-Mann Joe Whitney seine Karriere trotz laufenden Vertrags überraschend beendete und auch U-23-Akteur Taro Jentzsch (Mannheim) sowie NHL-Veteran Luke Adam (Straubing) gingen. Aber die Sauerländer verpflichteten auch prominent: Mit Lettland-Star Kaspars Daugavins (34; aus Bern) sowie Chris Brown (31) und Tim Bender (27) und Colin Ugbekile (22) von den Liga-Rivalen Nürnberg und Köln kam Qualität. Als Bonus kehrt obendrein Nationalspieler Lean Bergmann (23) aus privaten Gründen als Leihgabe aus Mannheim bis mindestens Ende Dezember in seine Heimat zurück.

Coach: Der US-Amerikaner Kurt Kleinendorst übernahm während der vergangenen Saison von Vorgänger Brad Tapper. Der 61-Jährige, der bereits recht erfolgreich in der DEL in Ingolstadt und Nürnberg gearbeitet hatte, geht nun in seiner erste volle Saison am Seilersee.

Prognose: Die Roosters haben trotz aller personeller Turbulenzen an Qualität eher gewonnen als verloren - und sind vor allem tiefer als zuletzt besetzt. Coach Kleinendorst ist zuzutrauen, Iserlohn unter die ersten Zehn zu führen.

Fischtown Pinguins

Spielerpersonal: Die Bremerhavener, die in den vergangenen Jahren stets zu überraschen wussten, verloren im Sommer mit Kapitän Mike Moore (Karriereende) und Stanislav Dietz (Köln) zwei Schlüsselspieler in der Defensive. Dazu verließ auch Power Forward Tye McGinn den hohen Norden zu einem Rivalen (Ingolstadt). In der Defensive sollen die Abgänge durch das einstige NHL-Talent Philip Samuelsson (31), Rückkehrer Nicholas Jensen (nach Titelgewinn mit Berlin) sowie Talent Moritz Wirth (kam aus Mannheim) kompensiert werden.

Coach: Bereits seit Januar 2016 ist Thomas Popiesch (57) Trainer in Bremerhaven und längst einer der am meisten geschätzten deutschen Coaches im Land. Mit dem ehemaligen NHL-Verteidiger Alexander Sulzer bekommt Popiesch zur neuen Saison einen neuen Co-Trainer, weil Martin Jiranek nach drei Jahren ging.

Prognose: Jahr für Jahr wurden die Pinguins zuletzt unterschätzt, auch im letzten Jahr gelang jedoch die direkte Play-off-Qualifikation mit Platz sechs. Zumindest im Rennen um Platz zehn werden die Bremerhavener auch 2022/23 eine gehöriges Wort mitsprechen.

Arbeitete bereits in der NHL: Nürnbergs Coach Tom Rowe. IMAGO/Zink

Nürnberg Ice Tigers

Spielerpersonal: Die Franken hielten beinahe den gesamten Kader der Vorsaison. Einzig Chris Brown und Tim Bender (beide Iserlohn) sowie Marko Friedrich - Letztere drei nicht zuletzt aus finanziellen Gründen sowie die beiden Reservekeeper gingen. Bei den Neuzugängen setzte Nürnberg zwangsläufig auch junge Talente, so gehören Danjo Leonhardt (20) und Roman Kechter (18) zu den besten deutschen Spielern ihrer jeweiligen Jahrgänge. Prominente Transfers blieben indes aus.

Coach: Tom Rowe, der die Ice Tigers Mitte Oktober 2021 übernommen hatte, arbeitete bereits als Sportchef und Cheftrainer in der NHL und ist enorm erfahren. Nun geht er in seine erste volle Spielzeit mit den Nürnbergern, die er im vergangenen Jahr nach schwachem Start noch auf Platz acht geführt hatte.

Prognose: Die Eingespieltheit und der Coach sind das Plus, ein junger Kader, dem sowohl große Stars als auch ein wenig die Tiefe abgehen, ein Malus. Dennoch sollten die Ice Tigers auf ähnlichem Level abschließen können wie 2021/22.

Schwenninger Wild Wings

Spielerpersonal: Der personelle Umbruch am Neckarursprung war groß, mit Max Görtz, Travis Turnbull, Tomas Zaborsky, Brett Pollock und Colby Robak gingen fünf der besten zehn Scorer des Vorjahres. Auf der Habenseite kam mit Miks Indrasis unter anderem ein erfahrener lettischer Nationalspieler (31), dazu der ehemalige finnische Nationalverteidiger Ville Lajunen (34) und mit Sebastian Uvira (29) und Mannheim-Leihgabe Florian Elias (20) auch zwei gutklassige deutsche Akteure.

Coach: Nach vier Jahren in Düsseldorf kam der Wechsel des äußerst erfahrenen Deutsch-Kanadiers Harold Kreis nach Schwenningen überraschend - zumal die Zeit des 63-Jährigen im Rheinland durchaus respektabel verlief.

Prognose: Die Hoffnung der Wild Wings auf die ersehnte Play-offs-Qualifikation ruhen insbesondere auf Kreis' Erfahrung und klare Struktur, dazu auf ein besseres Händchen bei den Neuzugängen. Die ganz große Qualität und Tiefe im Kader fehlt allerdings weiterhin, sodass viel funktionieren muss, um Schwenningen in die Top-Ten zu hieven.

Rückkehrer: Dennis Endras spielt wieder für Augsburg. IMAGO/Johannes Traub

Augsburger Panther

Spielerpersonal: Mit Dennis Endras (37) kehrt ein prominenter deutscher Keeper in die Heimat zurück und ersetzt Oliver Roy. Mit Jesse Graham verließ der Topverteidiger und teaminterne Topscorer dagegen den Klub in Richtung Nur-Sultan (KHL). In Brad McClure (Bozen) und Chad Nehring (Grenoble) gingen zwei weitere Routiniers. Bei den Neuzugängen gelang insbesondere mit Neu-Nationalspieler Samuel Soramies (24), der wie Verteidiger David Warsofsky aus Ingolstadt kam, ein guter Fang.

Coach: Neu in Augsburg ist auch der Coach. Der Schotte Peter Russell (48), der für Großbritannien auch schon als Nationaltrainer für A- und Nachwuchsteams aktiv war, arbeitete zuletzt drei Jahre als Cheftrainer in der DEL in Freiburg und dann Ravensburg. Die DEL ist für ihn nun Neuland.

Prognose: Nach einer Saison 2021/22 mit Aufs und Ab, die letztlich auf Rang elf endete, wird es für die Panther nicht einfacher - zumal mit Matt Puempel nach Verletzung in der Vorbereitung ein Schlüsselspieler in der Offensive länger ausfällt. Womöglich fehlt erneut die Tiefe für einen Platz unter den ersten Zehn.

