Fünf Mal ohne Sieg? Kinsombi: "Sind auf dem richtigen Weg"

Auch beim Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli reichte es nicht für drei Punkte - dennoch konnte der SV Sandhausen dem 1:1 am Millerntor etwas Positives abgewinnen.

7:25 Torschüsse, 1:11 Ecken und nur 31 Prozent Ballbesitz: Allzu viele Anteile hatte der SV Sandhausen am Sonntagnachmittag nicht, als er beim FC St. Pauli sein viertes Auswärtsspiel dieser Saison absolvierte. Von den ersten drei Fahrten waren die Kurpfälzer stets mit leeren Händen zurückgekehrt - nun punkteten sie erstmals seit April 2018 am Millerntor und fuhren deshalb zufrieden nach Hause.

Nach zuvor drei Niederlagen war das 1:1 in Hamburg das zweite Unentschieden nacheinander. Macht in Summe zwar fünf Spiele ohne Sieg - dennoch sagt Torschütze David Kinsombi: "Das 0:0 gegen Kaiserslautern und das 1:1 auf St. Pauli zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Am Millerntor wusste Sandhausen vor allem kämpferisch zu überzeugen. In Sachen Einsatz blieb der SVS nichts schuldig, gewann 54 Prozent der direkten Duelle und nahm am Ende einen Punkt mit, der sich wie ein Sieg angefühlt haben dürfte.

Jetzt geht es gegen Hannover 96

Dennoch bleibt eine Menge Arbeit. Zwar besticht Sandhausens Offensive durchaus mit Effektivität, eine dauerhafte Besetzung hat Trainer Alois Schwartz aber noch nicht gefunden. Nun geht es am Freitagabend vor eigenem Publikum gegen Hannover 96. Die Niedersachsen haben in den vergangenen fünf Partien nur zwei Gegentore kassiert - es dürfte also erneut darauf ankommen, wie effektiv Sandhausen vor dem gegnerischen Tor ist.