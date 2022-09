Fünf Kandidaten für Darmstadts Dreierkette

Zu Saisonbeginn war die Innenverteidigung die Problemzone des SV Darmstadt 98. Das hat sich inzwischen ins Gegenteil gekehrt. Doch vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld (Sonntag, 13.30 Uhr !LIVE bei kicker) drückt der Schuh nun auf einer anderen Position.

Routinier Klaus Gjasula (32) hat seine Sperre abgesessen, Youngster Clemens Riedel (18) saß nach seinem Bänderriss bereits gegen Heidenheim wieder auf der Bank. Hinzu kommen Patric Pfeiffer, Jannik Müller und Christoph Zimmermann. Nur Thomas Isherwood braucht nach seinem Muskelbündelriss noch etwas Zeit. Fünf Spieler hat Trainer Torsten Lieberknecht für die Dreier-Abwehrkette zur Verfügung, die mit fünf Pflichtspiel-Siegen und einem Unentschieden diese Saison so erfolgreich ist.

Es wird bei der Partie gegen Bundesliga-Absteiger Bielefeld also Härtefälle in der Abwehr geben. Zimmermann gilt als gesetzt, auch wenn er als Zentrumsspieler in der Abwehrformation mit seiner Leistung gegen Heidenheim nicht ganz zufrieden war. Vor allem das erste Gegentor kreidete er sich selbst mit an. Wahrscheinlich ist auch deswegen, dass Gjasula wieder auf die zentrale Position in der Abwehr zurückkehren wird. Von den Kandidaten für den verbliebenen dritten Platz in der Kette zeigte Pfeiffer zuletzt gute Leistungen und hat womöglich die Nase vorn. Sicher ist sein Einsatz aber nicht.

Lieberknecht: "Alles ist machbar mit dieser Truppe"

"Wir wollen die verbleibenden zwei Trainingstage nutzen, um zu sehen, was am besten passt", sagte Lieberknecht am Freitag mit Blick auf die Abwehrformation gegen Bielefeld. Jeder seiner Innenverteidiger könne alle drei Positionen in der Kette bekleiden. "Alles ist machbar mit der Truppe." Jeder in der Startformation wisse dann, dass er eine sehr gute Leistung bringen müsse. "Denn jeder, der bislang hinten gespielt hat, hat so gut gespielt, dass ich eigentlich keinen rausnehmen dürfte."

Auf der linken Seite ist das Personal knapp

Das von Lieberknecht auch ins Spiel gebrachte 4-4-2-System kann man wohl als eine der üblichen Nebelkerzen vor einem Spiel bezeichnen. In Fabian Holland (Gelbsperre), Emir Karic (Blinddarm-Operation) und Mathias Honsak (Ödem im Rücken) fehlen gleich drei Spieler für die linke Außenbahn. Frank Ronstadt, der eigentlich lieber auf der rechten Seite spielt, muss wohl für Holland aushelfen. Ansonsten gebe es als Mann für die linke Außenbahn nur noch Magnus Warming, der sich allerdings auch im Sturm wohler fühlt.

Ebenfalls fehlen wird gegen Bielefeld Angreifer Oscar Vilhelmsson. Der 18 Jahre alte Schwede laboriert an einer Muskelverletzung im Sprunggelenk.