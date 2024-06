Fünf Jahre Halle: Vollert schließt sich Babelsberg an

Der SV Babelsberg 03 hat Jannes Vollert vom künftigen Ligakonkurrenten Hallescher FC verpflichtet. Der 26-jährige Innenverteidiger absolvierte für den HFC seit 2019 insgesamt 120 Drittliga-Spiele. Das deutsche Nationaltrikot trug Vollert in neun U-Länderspielen. "Mit seinen 1,86 Metern Körpergröße bringt er physische Stärke und außerdem Drittliga-Erfahrung mit", schreibt der SVB in einer Meldung. Dort erklärt Vollert nach nur 14 Einsätzen für Halle in der abgelaufenen Saison: "Mir sind vor allem mehr Spielpraxis und Einsätze wichtig."