Fünf Formel-1-Rennen im Free-TV in Folge: Übersicht mit allen Rennen

Formel-1-Fans bekommen in den nächsten beiden Jahren mehr Rennen im frei empfangbaren Fernsehen geboten als bisher. RTL überträgt sieben Rennen im Free-TV, im Sommer sogar fünf in Folge. Eine Übersicht.

Seit Anfang März läuft die neue Formel-1-Saison. Es ist nicht nur die letzte vom siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes-Cockpit (ab 2025 bei Ferrari), sondern auch die erste mit 24-Grand-Prix-Entscheidungen im Rennkalender. Und noch etwas ist neu, denn dank einer auf zwei Jahre angelegten Kooperation mit Sky weitet RTL seine Formel-1-Übertragung weiter aus. Der ehemalige Stammsender der Serie (von 1991 bis Ende 2020) zeigt insgesamt sieben Rennen im Free-TV. Zudem wird an jedem Rennwochenende vom Qualifying oder dem Sprint entweder bei RTL oder auf dem Streaming-Angebot RTL+ berichtet.

Nach dem Großen Preis von Großbritannien ist der Formel-1-Zirkus bei der Halbzeit angekommen, nun stehen Festwochen für die Motorsport-Fans ohne Sky-Abo an. Denn RTL überträgt ab dem Großen Preis von Ungarn in Budapest Ende Juli gleich fünf Formel-1-Rennen im Free-TV in Folge.

Damit sind auch die Rennen in Spa (Belgien) und nach der Sommerpause die Rennen in Zandvoort (Niederlande), Monza (Italien) und Baku (Aserbaidschan) im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Der letzte Grand Prix im Free-TV ist der Große Preis von Las Vegas Ende November.

Wer überträgt die Formel 1 2024 im TV? Ein Überblick

29.02. - 02.03.2024: Grand Prix von Bahrain | Übertragung: Sky und RTL | Sieger: Max Verstappen

07.03. - 09.03.2024: Grand Prix von Saudi Arabien | Übertragung: Sky | Sieger: Max Verstappen

22.03. - 24.03.2024: Grand Prix von Australien | Übertragung: Sky | Sieger: Carlos Sainz Jr.

05.04. - 07.04.2024: Grand Prix von Japan | Übertragung: Sky | Sieger: Max Verstappen

19.04. - 21.04.2024: Grand Prix von China | Übertragung: Sky | Sieger: Max Verstappen

03.05. - 05.05.2024: Miami Grand Prix | Übertragung: Sky | Sieger: Lando Norris

17.05. - 19.05.2024: Grand Prix der Emilia Romagna | Übertragung: Sky | Sieger: Max Verstappen

24.05. - 26.05.2024: Grand Prix von Monaco | Übertragung: Sky | Sieger: Charles Leclerc

07.06. - 09.06.2024: Grand Prix von Kanada | Übertragung: Sky | Sieger: Max Verstappen

21.06. - 23.06.2024: Grand Prix von Spanien | Übertragung: Sky | Sieger: Max Verstappen

28.06. - 30.06.2024: Grand Prix von Österreich | Übertragung: Sky | Sieger: George Russell

05.07. - 07.07.2024: Grand Prix von Großbritannien | Übertragung: Sky | Sieger: Lewis Hamilton

19.07. - 21.07.2024: Grand Prix von Ungarn | Übertragung: Sky und RTL

26.07. - 28.07.2024: Grand Prix von Belgien | Übertragung: Sky und RTL

23.08. - 25.08.2024: Grand Prix der Niederlande | Übertragung: Sky und RTL

30.08. - 01.09.2024: Grand Prix von Italien | Übertragung: Sky und RTL

13.09. - 15.09.2024: Grand Prix von Aserbaidschan | Übertragung: Sky und RTL

20.09. - 22.09.2024: Grand Prix von Singapur | Übertragung: Sky

18.10. - 20.10.2024: Grand Prix der USA | Übertragung: Sky

25.10. - 27.10.2024: Grand Prix von Mexiko |Übertragung: Sky

01.11. - 03.11.2024: Grand Prix von Brasilien | Übertragung: Sky

22.11. - 24.11.2024: Grand Prix von Las Vegas | Übertragung: Sky und RTL

29.11. - 01.12.2024: Grand Prix von Katar | Übertragung: Sky

06.12. - 08.12.2024: Grand Prix von Abu Dhabi | Übertragung: Sky