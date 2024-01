Fünf deutsche Skispringer für Skiflug-WM nominiert

Angeführt von Andreas Wellinger reisen die deutschen Skispringer mit einem Fünferteam zur Skiflug-Weltmeisterschaft nach Österreich.

Formstark in diesem Winter: Andreas Wellinger. NurPhoto via Getty Images

Neben dem Vierschanzentournee-Zweiten aus Bayern nominierte Bundestrainer Stefan Horngacher Karl Geiger, Stephan Leyhe, Pius Paschke und Philipp Raimund für die Titelkämpfe, die an diesem Freitag in Bad Mitterndorf beginnen (14 Uhr/ZDF). Welche vier Springer im Einzel starten, will der Coach nach dem Training vor Ort entscheiden.

Wellinger gilt als großer Medaillenkandidat, für seine Teamkollegen lief es zuletzt nicht so gut. Horngacher ist dennoch auch für sie zuversichtlich.

"Ich bin überzeugt davon, dass der ein oder andere sehr gut starten wird und über das Skifliegen wieder das nötige Selbstvertrauen gewinnt und wieder richtig gut in Form kommt", sagte der 54-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. "Die Jungs wissen: Sie können auch so springen wie der Andi. Sie haben einen guten Zusammenhalt."