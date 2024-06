Fünf Bundesländer vertreten: Die Geburtsorte der österreichischen EM-Kicker

Österreichs EM-Kader auf der Landkarte: Wir zeigen, woher die 26 Mann im EM-Aufgebot des ÖFB ursprünglich herkommen.

Österreichs 26-Mann-Kader für die EURO 2024 steht. Am 17. Juni (21 Uhr, LIVE! bei kicker) startet das ÖFB-Team in Düsseldorf gegen Topfavorit Frankreich ins Turnier, mit der Hoffnung, dass der Abschluss der Vorrunde am 25. Juni (18 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht das letzte Spiel für Rot-Weiß-Rot bei dieser Endrunde bleibt.

Der kicker hat sich angesehen, wo Ralf Rangnicks 26 Auserwählte ihre Wurzeln haben und jeden Spieler auf der Landkarte seinem Geburtsort zugeordnet. Fünf Bundesländer sind vertreten, die meisten EM-Starter stellt Wien mit acht. Viel Spaß beim Durchklicken!