Fünf Brüderpaare bei der WM: Trifft Nico auf Inaki Williams?

In Katar werden Nico Williams und sein großer Bruder Inaki im Einsatz sein - allerdings nicht für dasselbe Land. Welche Geschwisterpaare sonst noch bei der WM auflaufen ...

Beinahe wären es drei gewesen. Helmut Schön hätte für die Heim-WM 1974 Erwin Kremers gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Helmut mit Sicherheit berufen. Doch was machte Erwin? Beleidigte Schiedsrichter Max Klauser am letzten Bundesligaspieltag der Saison 1973/74 mehrmals als "dumme Sau", bis der dem Schalker beim 0:4 auf dem Lauterer Betzenberg endlich Rot zeigte. Der DFB sperrte den Außenstürmer - und entzog ihm das sicher geglaubte WM-Ticket.

So sind es eben "nur" zwei Brüderpaare, die in der WM-Historie für Deutschland mit dabei waren: 1954 Fritz und Ottmar Walter sowie 1982 Bernd und Karlheinz Förster.

Bei dieser WM sind es allein fünf Geschwisterpaare. Ungewöhnlich, aber nicht einmalig - man denke nur an Jerome und Halbbruder Kevin-Prince Boateng (für Ghana) bei der WM 2014 - ist die Konstellation bei den Gebrüdern Williams. Nico läuft für Spanien auf, während sein älterer Bruder Inaki für Ghana, das Heimatland seines Vaters, am Ball ist. Die Mutter stammt übrigens aus Liberia, aufgewachsen sind beide aber in Spanien. Gemeinsam spielen sie in La Liga für Athletic Bilbao. Zum direkten Duell in Katar könnte es frühestens im Viertelfinale kommen.

Die restlichen vier Brüderpaare in Katar spielen für dasselbe Land. Theo und Lucas Hernandez sind für Frankreich nominiert (Ersterer ersetzte verletzten Letzteren im Auftaktspiel gegen Australien), Jordan und André Ayew sind Teamkollegen von Inaki Williams bei Ghana. Sergej und Vanja Milinkovic-Savic stehen im serbischen Aufgebot. Thorgan und Eden Hazard kicken - wie auch schon 2018 in Russland - gemeinsam für Belgien.

Familie Palacios im Trio für Honduras

Sogar eine WM-Teilnahme mehr haben Yaya und Kolo Touré, die beiden waren für die Elfenbeinküste 2006, 2010 und 2014 im Einsatz. Beeindruckend auch die Bilanz der Palacios-Geschwister: 2010 und 2014 nahmen mit Wilson, Johnny und Jerry 2010 und 2014 gleich drei Brüder an Weltmeisterschaften teil.