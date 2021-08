Fünf Bayern-Stars müssen sich steigern

Deutscher Meister ohne Topform? Klingt ketzerisch, traf beim FC Bayern München in der vergangenen Saison aber auf etliche Stars und Stammspieler zu. Der kicker nennt fünf Akteure, die 2021/22 zulegen sollten.

Bejamin Pavard: Der Rechtsverteidiger konnte nicht an seine Premierensaison beim FC Bayern anknüpfen und enttäuschte auch bei der EM im Trikot Frankreichs. Pavards Notenschnitt in der Bundesliga sank von 3,24 auf 3,8, neun Scorerpunkten (vier Tore, fünf Assists) folgte eine komplette Nullrunde. Offensiv fanden seine Flanken viel zu selten einen Abnehmer, defensiv verteidigte Pavard oft nicht konsequent, hinderte gegnerische Flankengeber zu spät oder gar nicht. Einziges Highlight war sein Siegtreffer im Finale der Klub-WM. Bei Pavard geht definitiv mehr.

Alphonso Davies: Aktuell fehlt der Linksverteidiger zum wiederholten Male verletzt, im Laufe des Augusts soll er nach einem Bänderriss im Sprunggelenk zurückkehren und wird dann versuchen, an die Triple-Saison 2019/20 anzuschließen, in der er zum Shooting-Star des FC Bayern und einem der wertvollsten Jungprofis überhaupt wurde. Ein Tor und zwei Assists sind für einen Spieler mit seiner Schnelligkeit und seinem Offensivdrang zu wenig, der Notenschnitt von 3,7 ebenfalls. Zum Vergleich: 2019/20 standen in der Liga drei Treffer und fünf Assists zu Buche (Notenschnitt 3,04), dazu vier Assists in der Champions League, darunter der spektakuläre Sololauf beim 8:2 im Viertelfinale gegen den FC Barcelona. Damals wie heute macht er Stellungsfehler dank seiner Schnelligkeit weg, Davies muss weiter lernen, ist noch nicht ausgereift. Die Vorsaison bedeutete in seiner Entwicklung einen Rückschritt.

Niklas Süle: Der Innenverteidiger verlor nach auskuriertem Kreuzbandriss Form und Stammplatz, er agierte zu oft fehlerhaft, der Notenschnitt von 3,53 in der Bundesliga entspricht ebenso wenig seinem Potenzial wie der in der Champions League (3,43). Süles Anspruch müsste lauten, neben Dayot Upamecano oder Lucas Hernandez die Innenverteidigung zu bilden. Er befindet sich am Scheideweg seiner Bayern-Karriere, sein Vertrag läuft 2022 aus und ist bislang nicht verlängert worden.

Serge Gnabry: Der Nationalspieler kehrte drei Tage früher als geplant aus dem Urlaub zurück. In der vergangenen Saison fand Gnabry praktisch nie zu Form und Rhythmus, wirkte er überspielt. Zehn Tore und fünf Vorlagen wirken auf den ersten Blick okay, ebenso der Notenschnitt von 3,15. In der Champions League ging Gnabry bis auf einen Assist jedoch leer aus. 2019/20 waren es in der Bundesliga 23 Scorerpunkte (12 Treffer, elf Assists), dazu starke neun Tore und drei Vorlagen beim Champions-League-Triumph. Daran anzuknüpfen, muss Gnabrys Anspruch sein. Er kann Spiele auf höchstem Niveau entscheiden.

Leroy Sané: Wenn es stimmt, dass ein Athlet nach einer schweren Verletzung genauso lange zur alten Topform benötigt, wie er ausgefallen ist, dann müsste Leroy Sané jetzt durchstarten. Seine erste Saison im Bayern-Trikot war jedenfalls ausbaufähig, darüber dürfen 21 Scorerpunkte in allen Wettbewerben (zehn Tore, elf Assists) nicht hinwegtäuschen. Sané wurde verpflichtet, um ein Unterschiedsspieler zu sein, diesen Auftrag erfüllte er bislang nicht. Die Schonfrist nach seiner schweren Kreuzbandverletzung endet mit Beginn dieser Spielzeit.