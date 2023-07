Füllkrugs Zukunft bei Werder? "Frühzeitige Klarheit wäre gut"

Nachdem Niclas Füllkrug vom SV Werder Bremen ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt wurde, gilt es weiterhin abzuwarten. Je früher eine Entscheidung fällt, desto besser, findet Leiter Profifußball Clemens Fritz.

Seit Montag sind die allermeisten Profis des SV Werder Bremen zurück am Osterdeich, im Inneren des Weserstadions haben sie zwei Tage lang die leistungsdiagnostischen Untersuchungen durchlaufen, bevor am Mittwochnachmittag das erste Mannschaftstraining von Cheftrainer Ole Werner geleitet wird. Am Sonntag wird im 40 Kilometer entfernten Verden bereits ein Testspiel gegen den Regionalligisten SV Drochtersen/Assel ausgetragen.

Fünf Bremer Nationalspieler, die noch im Juni für ihre Mannschaften im Einsatz waren, verpassen diese Termine noch. Sie weilen verlängert im Urlaub, darunter Neuzugang Naby Keita, Ilia Gruev, Jiri Pavlenka, Romano Schmid - und Niclas Füllkrug. Auch der Bundesliga-Torschützenkönig wird am 12. Juli wieder an der Weser erwartet. Obwohl der 30-Jährige seine Zukunft rund um die jüngsten Länderspiele mit dem DFB weiter offengelassen hatte, deutet zumindest aktuell noch wenig auf einen Werder-Abgang hin.

Fritz: "Wir würden Füllkrug gern behalten"

Durch seine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2025 vor rund einem Jahr hatte Füllkrug ab 1. Juli 2023 auch eine Gehaltskürzung in Kauf genommen, die angesichts seiner gezeigten Leistungen in der vergangenen Saison allerdings nicht mehr angemessen erscheint. Im Zuge des von Werder zuletzt vorgelegten Angebots einer weiteren Verlängerung zu besseren Bezügen wurde der Austausch nach den Länderspielen intensiviert. "Wir sind in guten Gesprächen, die werden wir weiter fortführen", erklärt Leiter Profifußball Clemens Fritz.

Eine Deadline, bis zu der die Füllkrug-Seite eine Entscheidung über die Zukunftsplanung des Nationalstürmers zu fällen hat, besteht zwar nicht - allerdings betont Fritz: "Klar wäre es für alle Beteiligten gut, frühzeitig Klarheit zu haben." Die Bremer haben dem 16-Tore-Mann der Vorsaison ihr Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit klar signalisiert: "Wir haben gesagt, dass wir Fülle gern behalten würden - das ist nach wie vor der Fall", erklärt Werders Profi-Chef.

Füllkrug-Verbleib? "Ist noch früh am Markt"

Der 42-Jährige weiß aber auch um die Tatsache, dass die Transferaktivitäten anderer Klubs noch nicht komplett an Fahrt aufgenommen haben und "dass es noch früh am Markt ist", so Fritz: "Da müssen wir schauen, was die nächsten Wochen passiert."

Sollte nach der bevorstehenden Verlängerung von Marvin Ducksch auch Füllkrug in Bremen bleiben, würde sich indes zugleich die Frage stellen, mit welchen Spielerverkäufen die aufgrund Verbindlichkeiten von etwa 38 Millionen Euro benötigten Transfererlöse generiert werden sollen. Bis dato wurden - angeführt vom Abgang Fabio Chiarodias nach Gladbach - insgesamt mehr als drei Millionen Euro an Ablösesummen und Leihgebühren eingenommen. Grundsätzlich gilt kein Spieler des Kaders als unverkäuflich.