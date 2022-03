Füllkrugs Wendepunkt und Rostocks Angstgegner: Das bringt der 28. Spieltag

Der 28. Spieltag wird am Freitag unter anderem mit dem Duell zwischen Dresden und Schalke eröffnet. Am Samstag empfängt der HSV den SC Paderborn und St. Pauli hat eine knifflige Aufgabe zu lösen. Am Sonntag trifft Bremens Füllkrug auf Sandhausen, das für ihn in dieser Saison einen Wendepunkt bedeutete.

Traf in der Hinrunde in Sandhausen: Bremens Niclas Füllkrug. imago images/Jan Huebner

Dresden will den Negativlauf stoppen

In Dresden läuft es in diesem Jahr bisher überhaupt nicht. Dynamo ist nach zehn Rückrundenpartien noch sieglos. Seit Einführung der Drei-Punkte-Wertung stiegen alle Teams ab, die solch eine Serie verlängerten. Im Moment steht der Aufsteiger auf dem Relegationsplatz, hat aber neun Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsrang. Nun soll die schlechte Serie am Freitag (18.30 Uhr) gegen Schalke beendet werden. Dresden darf dabei erstmals nach über zwei Jahren wieder vor über 30.000 Zuschauern spielen, das könnte zum entscheidenden Plus werden. Königsblau ist aber der Favorit. Schalke siegte zuletzt zweimal in Folge und befindet sich einen Punkt hinter Rang drei und vier hinter Platz zwei. Ein Ausrutscher bei Dynamo wäre ein herber Rückschlag im Aufstiegsrennen.

Ebenfalls am Freitagabend kommt es zum Abstiegsduell schlechthin: Der Letzte Ingolstadt empfängt den Vorletzten Aue. Während die Schanzer 13 Punkte weniger als der 16. haben, sind die Veilchen bei neun Zählern Rückstand und einem Spiel weniger zumindest etwas näher dran. Beiden Teams hilft natürlich nur ein Sieg, um die Minimalchance auf den Klassenerhalt zu wahren.

HSV hinkt hinterher - hat aber das leichteste Restprogramm

Am Samstag (13.30 Uhr) ist unter anderem der HSV gegen Paderborn gefordert. Die Norddeutschen machten nach der Corona-Pause ein schlechtes Spiel in Düsseldorf, holten mit Glück noch einen Punkt. Die Rothosen müssen aufpassen, dass sie die Aufstiegsränge nicht aus den Augen verlieren. Aktuell sind es neun Punkte Rückstand auf Platz zwei, jedoch steht das Nachholspiel gegen Aue am Dienstag noch an. Und Fakt ist auch: Der HSV hat von allen Aufstiegsaspiranten das mit Abstand leichteste Restprogramm, muss gegen keinen direkten Konkurrenten mehr spielen.

Ebenfalls am Samstagnachmittag hat Darmstadt die Nordlichter aus Kiel zu Gast. Holstein meldete sich nach vier Niederlagen am Stück mit dem 1:0 gegen Ingolstadt zurück, muss aber weiterhin nach unten schauen. Die Lilien erlebten am vergangenen Spieltag im Topspiel einen Rückschlag, verloren 0:1 gegen ersatzgeschwächte Bremer und sind nun drei Punkte hinter Rang 1 und 2. Aber in Sachen Aufstieg hat der SVD sowieso keinen Druck, gibt diesen getrost an die großen Teams weiter. "Das ist das Größte, was in einer Karriere passieren kann. Und das habe ich den Jungs ein bisschen vermittelt", sagte Mittelfeldmann Kempe über den Aufstieg in die Bundesliga, den er 2015 mit den Lilien erleben durfte.

Hannover hat zur selben Zeit Regensburg zu Gast. Die 96er haben nur noch drei Punkte Vorsprung auf Platz 16 und sollten daher nach drei Liga-Niederlagen in Folge dringend punkten. Der Jahn sammelte zuletzt vier Punkte aus zwei Spielen und hat nach unten ein gutes Polster. Nach oben ist der Zug trotz starkem Saisonstart allerdings schon länger abgefahren.

St. Pauli ist Rostocks Angstgegner

Am Samstagabend (20.30 Uhr) gibt sich dann der Spitzenreiter die Ehre: St. Pauli ist zu Gast beim FC Hansa Rostock. Und es gibt aktuell sicher leichtere Aufgaben als das Gastspiel bei der Kogge, die zuletzt dreimal in Folge gewann, unter anderem mit 4:3 auf Schalke. Dazu dürfen die Hausherren das Stadion wieder voll auslasten, was es für die Kiez-Kicker sicher nicht leichter macht. Allerdings sind die Hamburger mit zehn Punkten aus den vergangenen vier Spielen wieder richtig gut in Schwung gekommen und zusammen mit Bremen das aktuell gejagte Team in der 2. Liga. Und: Die letzten sechs Spiele verlor die Kogge gegen die Kiez-Kicker. "Ich weiß, dass zwischen beiden Vereinen eine große Rivalität herrscht. Für unsere Fans ist es ein wichtiges Spiel. Ich freue mich auf das Spiel, das sehr hitzig und sehr emotional werden wird", wird Burgstaller auf der Website der Hamburger zitiert.

Seit Sandhausen läuft es bei Füllkrug - Heimmacht FCH empfängt den Club

Am Sonntag (13.30 Uhr) hat der Tabellenzweite Bremen den SV Sandhausen zu Gast. Nimmt man nur die Rückrundentabelle, ist es ein Topspiel zwischen dem Ersten und dem Vierten. Werder hat weiter Personalsorgen, mit Abwehrchef Toprak, Weiser und Friedl fallen drei Stammspieler aus. Dafür sind Ducksch und Bittencourt nach Corona-Infektion zurück. Beim 1:0 im Topspiel gegen Darmstadt hat der SVW gezeigt, dass er solchen Widerständen trotzen kann. Verlass war einmal mehr auf Füllkrug, der seit Wochen in herausragender Form ist. An Sandhausen hat der Angreifer gute Erinnerungen, denn da platzte nach miserablem Saisonstart in der Hinrunde sein Knoten. In 17 Spielen traf er seitdem satte 14-Mal.

Heidenheim, die zweitbeste Heimmannschaft der Liga nach St. Pauli, hat am Sonntag Nürnberg zu Gast. Für den FCH muss angesichts von sechs Punkten Rückstand auf Rang drei und neun auf Platz zwei ein Dreier her, um oben dranzubleiben. Die Stärke vor heimischem Publikum zeigte die Schmidt-Elf zuletzt beim 2:1 gegen Bremen, die einzige Werder-Niederlage unter Coach Ole Werner. Die Nürnberger ließen nach vier Siegen in Folge beim 1:1 gegen Dresden Punkte liegen. Mit dem Duell in Heidenheim startet für den Club ein knackiger Monat April, denn es geht auch noch gegen die direkten Konkurrenten Darmstadt, Bremen und St. Pauli. Und zum Saisonabschluss spielt der FCN noch gegen Schalke. Fakt ist also: Will Nürnberg aufsteigen, muss es im Endspurt die Großen der Liga schlagen.

Komplettiert wird der Spieltag mit dem Duell KSC gegen Düsseldorf. Karlsruhe befindet sich im Niemandsland der Liga, nach oben wie unten geht unter normalen Umständen nichts mehr. Die Fortuna hat sich unter Coach Daniel Thioune zwar stabilisiert, muss bei nur vier Punkten Vorsprung auf Rang 16 aber noch nach unten blicken. Der KSC verlor die letzten vier Partien gegen die Düsseldorfer. Nur gegen Union Berlin, Eintracht Frankfurt und Aachen verlor der KSC einmal mehr in Folge.

Das Restprogramm der 2. Liga