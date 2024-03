Füllkrugs Sinneswandel beim Torjubel - und sein Rat an Werder

Niclas Füllkrug kehrt am Samstag als BVB-Profi nach Bremen zurück, ist aber immer noch Werder-Fan. Deswegen erlaubt er sich einen eindringlichen Rat - und hat beim Thema Torjubel umgedacht.

Wenn Niclas Füllkrug am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit Borussia Dortmund bei Werder Bremen antritt, ist die Zeit gekommen, ein paar Dinge nachzuholen. Die Werder-Verantwortlichen werden den Nationalstürmer rund ein halbes Jahr nach dessen Wechsel im Weserstadion offiziell verabschieden. Und Füllkrug kann sich mit viereinhalbmonatiger Verspätung an die Bremer Fans richten.

Weil diese beim Duell in Dortmund am 20. Oktober im Gästeblock ein Banner mit der Aufschrift "Danke für deinen Einsatz, Lücke!" entrollt hatten, will sich Füllkrug "unbedingt bei der Ostkurve bedanken", wie er der Deichstube sagte. "Es tut mir wirklich leid: Ich habe diese tolle Geste im Hinspiel leider im Stadion nicht gesehen. Das wäre ein megaschöner Moment für mich gewesen. Den würde ich gerne nachholen."

Beim Dortmunder 1:0-Sieg im Herbst war Füllkrug ohne Tor geblieben, insgesamt kommt er aber bereits auf elf im BVB-Trikot, dazu auf acht Assists. Sollte er in Bremen erneut zuschlagen, würde er sich das Jubeln sogar verkneifen - obwohl er darüber bisher ganz anders dachte.

"Ich gebe ehrlich zu: Ich halte nichts von dem Nicht-Jubeln. Man schießt doch ein Tor nicht, um dem Gegner zu schaden, sondern um die eigene Mannschaft nach vorne zu bringen. Aber je mehr ich mich da reindenke und im Weserstadion stehen sehe, desto schwieriger wird es", räumt er ein. "Mein Respekt und die Dankbarkeit dem Verein und den Menschen gegenüber ist enorm. Deswegen glaube ich nicht, dass ich jubeln werde."

Füllkrug: "Werder hat viel von Demut gelebt - nicht von einer großen Klappe"

Zu diesem Szenario muss es aber erst einmal kommen. Werder spielt - anders als im Vorjahr mit Torschützenkönig Füllkrug - eine sorgenfreie Saison, blieb in den letzten elf Spielen nie torlos und hat als Tabellenachter noch den Europapokal im Blick. Doch Füllkrug hat da einen eindringlichen Rat: "Ich weiß nicht, ob es richtig ist, das Thema Europa so groß zu machen. Die Mannschaft hat viel von Demut gelebt - und nicht von einer großen Klappe. Wenn du dir so ein großes Ziel setzt, kannst du auch wieder etwas verlieren. Es ist nicht so einfach, damit umzugehen."

Aber "die Jungs werden das schon machen", glaubt Füllkrug, der ihnen auch aus der Ferne fest die Daumen drückt: "Ich werde immer Fan dieser Mannschaft und dieses Vereins sein."