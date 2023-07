Füllkrugs Prozess: "Das weiß ich selber noch nicht"

Seit Mitte der Woche ist Niclas Füllkrug zurück im Training des SV Werder Bremen, am Sonntag stand er in der Startelf eines Testspiels - und äußerte sich anschließend zu den zunehmenden Spekulationen um seine Zukunft.

Es sei "schwierig" für Niclas Füllkrug, die Öffentlichkeit aktuell mitzunehmen in seine Gedankenwelt - und damit die Gestaltung seiner persönlichen Zukunftspläne. Doch der deutsche Nationalstürmer ist eben jemand, der seine Eindrücke grundsätzlich "ehrlich kommuniziert - weil ich ein Freund davon bin". Nach dem 3:1-Sieg des SV Werder Bremen im Testspiel gegen Regionalligist VfB Oldenburg sprach Füllkrug also zumindest offen von einem "Prozess", in dem sich der 30-Jährige befindet. Mit weiterhin offenem Ausgang: "Wohin der führt, weiß ich selber noch nicht."

Angesprochen darauf, ob ein Verbleib am Osterdeich denn wahrscheinlich ist, entgegnete er: "Das dreht sich hin und her. Es gab schon Punkte, als wir näher dran waren, dass das Thema vom Tisch ist. Dann gab es Tage, wo wir weiter weg waren", so Füllkrug - was sicherlich auf die Konditionen des Vertragsangebots zur Verlängerung von Werder zurückzuführen ist. Wie der kicker berichtete, wird der Stürmer die bisherige Offerte nicht annehmen. Noch steht er ja auch bis 2025 in Bremen unter Vertrag, erklärte somit auch bezüglich einer endgültigen Entscheidung: "Von daher brauche ich keine bestimmte Deadline."

Füllkrug fordert "fairen" Umgang miteinander

Dieser Tage werde "sehr viel spekuliert", konstatierte Füllkrug: "Man wundert sich dann doch, wie viel in der Presse landet und welche Sachen dann auch stimmen." Zuletzt herrschte jedenfalls Stillstand in den Gesprächen zwischen ihm und den Bremer Verantwortlichen über jene Verlängerung. Von einem "Bruch" könne allerdings nicht die Rede sein, betonte er: "Es ist so, dass wir mit Werder alles besprechen, was passiert." Beide Seiten hätten durchblicken lassen, "was es für Möglichkeiten gibt", zuletzt etwa Leiter Profifußball Clemens Fritz.

Nun müsse man "auch gegenseitig Rücksicht aufeinander nehmen", erklärte Füllkrug, "Werder auf mich, ich auf Werder - wir tun total gut daran, fair miteinander umzugehen". Was diese Aussagen konkret zu bedeuten haben könnten, wird sich "in den nächsten Tagen, Wochen oder auch Monaten" zeigen, meinte der Angreifer, der aber dennoch deutlich machte, dass sein Verein, "immer noch einer ist, der mir sehr viel bedeutet und immer noch eine gute Option für mich ist". Mit einer Mannschaft, die in diesem Jahr den "nächsten Schritt" machen könne.

Geld? "Würde mich nicht überzeugen"

Gleichwohl sei es "für mich nicht unbedingt schön zu hören", dass die Bremer ab einer bestimmten Summe über einen Verkauf nachdenken müssten, so Füllkrug: "Aber das ist das Geschäft - und genauso ist es andersherum auch." Heißt: Bei einem möglichen Wechselwunsch des DFB-Stürmers. Für seine Zukunftsperspektiven sei auch das Geld "natürlich" auch von Belang, "weil das ja auch ein Stück weit Wertschätzung ausdrückt - und welche Rolle man dann einnimmt", sagte der 30-Jährige: "Aber das ist nur ein Punkt, ist nichts, was mich von etwas überzeugen würde."