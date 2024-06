Füllkrugs Neuville-Moment

Das späte 1:1 durch Niclas Füllkrug weckt Erinnerungen an den Oliver-Neuville-Moment von 2006. Und der Joker ist sich sicher, dass die Bedeutung seines Last-Minute-Treffers noch über den einen Zähler gegen die Schweiz hinausgehen kann.

Jeder, der dabei war, ob im Stadion oder vor den TV-Geräten, hat ihn abgespeichert: den Oliver-Neuville-Moment von 2006 in Dortmund. Es lief die Nachspielzeit im zweiten Gruppenspiel gegen Polen bei einer Heim-WM, die aus deutscher Sicht sehr ordentlich begonnen und mit dem 1:0 des Jokers in der Nachspielzeit auf Vorlage eines weiteren Einwechselspielers, David Odonkor, so richtig losgegangen ist, weil es erstmals absolute Ekstase ausgelöst hatte. Im Stadion und gesamten Gastgeberland. Beim Gruppenfinale von Frankfurt waren die Rollen von Neuville und Donkor neu besetzt. Das späte 1:1 weckt Erinnerungen. Und Hoffnungen.

Niclas Füllkrug hat schon während der ersten Turniertage viel von 2006 gesprochen und verraten, wie er das Turnier als Jugendlicher aufgesaugt hat. Er hat damals beim Talentwettbewerb des kicker 15 Eintrittskarten gewonnen, weil er für seinen Heimatverein Sportfreunde Ricklingen 22 Treffer in vier Spielen erzielt hatte. Jetzt ist er selbst ein Protagonist bei einem Heim-Turnier, und natürlich dachte auch er an Neuville, nachdem er gegen die Schweiz getroffen hatte. "Das war schon eine kleine Explosion." Wie damals. Und er wusste natürlich um die zweite Parallele: "Auch gegen Polen kamen beide von der Bank." Der Odonkor von 2024 heißt David Raum, und Füllkrug erklärt: "Das kann schon ein Knackpunkt-Moment gewesen sein."

Ein Tor mit Ankündigung

Die beiden Joker haben ihr Tor im Training schon vielfach simuliert, und der Leipziger Vorlagengeber hatte es unmittelbar vor der Partie sogar angekündigt. "Ich habe zu 'Fülle' schon beim Aufwärmen gesagt: Wenn wir heute beide reinkommen, weißt du Bescheid, wenn ich den Ball kriege." Das Tor mit Ankündigung ist auch eines mit Vorlauf: "Ich studiere immer wieder Flanken ein mit 'Fülle', es hat sich rentiert." Und es soll sich auch mit Blick auf den weiteren Turnierverlauf noch auszahlen.

"Es ist wichtig, zu wissen, dass das Spiel erst vorbei ist, wenn es auch abgepfiffen ist"

Füllkrug ist sich sicher, dass die Bedeutung seines Last-Minute-Treffers noch über den einen Zähler gegen die Schweiz hinausgehen kann. "Es war nicht nur persönlich ein besonderer Moment, sondern auch ein ganz wichtiger für uns als Mannschaft und für das Land. Diesen Moment zu haben, dass wir mit der ganzen Bank an der Eckfahne gefeiert haben, war toll, weil das Erinnerungen schafft. Es ist wichtig, zu wissen, dass das Spiel erst vorbei ist, wenn es auch abgepfiffen ist. Wenn du einmal diese Situation hattest, die du drehen konntest, dann denkst du im nächsten Spiel auch wieder daran, falls es nötig sein sollte."

Füllkrugs Neuville-Moment machte ihn mit nun drei Toren und einer Vorlage nach Einwechslungen inklusive der WM in Katar zu Deutschlands Rekord-Joker bei Turnieren und veränderte die Reiseroute der DFB-Elf. Statt als Zweiter nach Berlin geht es als Erster nach - Dortmund. Ausgerechnet.