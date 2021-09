Füllkrugs Flaute - Fritz: "Dann kommt die Leichtigkeit zurück"

Niclas Füllkrug hat es gegen den HSV erneut verpasst, seine persönliche Durststrecke zu beenden. Beim SV Werder gibt man sich jedoch überzeugt davon, dass der Knoten bald platzen wird.

Als der Abpfiff am Samstagabend bereits einige Minuten zurücklag, die meisten Interviews auf dem Rasen geführt waren und das Wohninvest Weserstadion bereits dabei war sich zu leeren, winkte Niclas Füllkrug einigen vertrauten Gesichtern auf der Südtribüne zu. Anschließend hob er beide Arme, zuckte mit den Schultern. Man hätte seine Körpersprache auch untertiteln können: Was soll ich noch alles probieren?

Dreimal war er in der Partie gegen den Hamburger SV (0:2) in eine überaus aussichtsreiche Position geraten, ein Tor zu erzielen. Dreimal wurde es nichts - immer noch nicht - mit seinem ersten Saisontor. In der 74. Minute, unmittelbar nach Füllkrugs Einwechslung, hatte er sich den Ball nach einem steilen Pass an dem heranstürzenden HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes bereits vorbeigelegt, traf dann aber nur das Außennetz. Drei Minuten später besaß er zentral aus 17 Metern freie Schussbahn - Heuer Fernandes parierte. Und auch nach einer abgefälschten Mbom-Flanke behielt der Keeper gegen den Bremer Angreifer kurz vor Schluss die Oberhand.

Wenn wir das Tor nicht machen, brauchen wir uns nicht beschweren. Markus Anfang

Werder-Trainer Markus Anfang wollte die mangelhafte Chancenverwertung seiner Mannschaft gegen den HSV jedoch nicht nur an Füllkrug festmachen. "Er war nicht der einzige", sagte er, "Marvin (Ducksch) hatte eine Chance, wo er den Ball nicht richtig trifft. Romano (Schmid) hatte Aktionen." Zudem habe Milos Veljkovic - nach starker Füllkrug-Vorarbeit übrigens - das leere Tor nicht getroffen. "Wenn wir das Tor nicht machen, brauchen wir uns nicht beschweren", so Anfang, "wenn einer reinrutscht, wird das Spiel anders ausgehen." So aber endete das Nordderby 0:2.

Auch für Füllkrug dürfte mal wieder einer reinrutschen, hoffen sie in Bremen. Wenn man den Werder-Trainer danach fragt, was dem 28-Jährigen fehlt, entgegnet er prompt: "Das Tor." Über ein solches Erfolgserlebnis "holst du dir halt eine Sicherheit", weiß Anfang: "Aber es wird kommen."

Bis dato herrscht trotz zahlreicher Chancen für den Stürmer allerdings noch die große Flaute. Nach dem DFB-Pokalaus in Osnabrück im August sagte Bremens Trainer über den seinerzeit hadernden Füllkrug: "Er frisst sich gerade selbst auf." Als ihm auch im Testspiel in der Länderspielpause vor zwei Wochen gegen Heracles Almelo kein Treffer gelang, nahm der Profi es mit Galgenhumor, meinte anschließend gegenüber Anfang: "Manchmal ist es das Beste, dass man einfach darüber lacht." Füllkrug hatte nur die Latte getroffen.

Fritz: "Vollstes Vertrauen" in Füllkrug

"Für ihn ist das natürlich keine angenehme Situation", erklärt Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball, "aber dem stellt er sich komplett." Vor allem im Training sei ihm jedoch anzumerken, "den Bock mit aller Macht umstoßen" zu wollen. Seit der Verpflichtung von Marvin Ducksch hatte Füllkrug dreimal in Folge auf der Bank Platz nehmen müssen. Trainer Anfang schließt eine Startelf mit beiden Angreifern zwar nicht aus, doch dafür müsse auch die Form stimmen - bei Ducksch ist das seit seiner Ankunft der Fall.

Füllkrug müsse einfach dranbleiben, dann werde zwangsläufig sein erster Treffer fallen. "Und dann kommt auch die Leichtigkeit zurück, dass er in gewissen Situationen nicht mehr nachdenkt und ihm vielleicht diese eine hundertstel Sekunde fehlt", erläutert Fritz. Am liebsten würde der Bremer Ex-Profi die Durststrecke Füllkrugs jedoch gar nicht weiter thematisieren - weil er überzeugt sei, dass sie schon bald beendet sein wird: "Niclas ist da erfahren genug. Ich habe vollstes Vertrauen in ihn."