Füllkrugs "Birne funktioniert" - Ducksch auf Völlers Spuren

Werder Bremen steht nach dem 2:1-Sieg bei Hansa Rostock vorerst an der Tabellenspitze. Zusätzlich sind gleich zwei Bremer auf Rekordjagd.

"Ich freue mich, dass wir wieder ein Spiel mehr gewonnen haben, sieben in Folge ist schon eine taffe Leistung. Da können wir uns ein bisschen freuen", fasste Torschütze Niclas Füllkrug gegenüber Vereinsmedien das 2:1 bei Hansa Rostock und die momentane Siegesserie seiner Werderaner zusammen.

Tatsächlich sind sieben Siege in Serie gleich aus mehreren Gründen beachtlich: In der 2. Liga schaffte seit dem SC Freiburg in der Spielzeit 2015/16 (acht Siege) kein Team mehr eine solche Serie. Der Bremer Vereinsrekord liegt bei neun Siegen in Serie (1980/81), der Startrekord eines Trainers geht auf den großen Otto Rehagel zurück, der nach dem ersten dieser neun Erfolge übernahm und folglich bei acht Auftakt-Siegen in Folge steht.

Akribische Arbeit statt interner Rekordjagd

Für Trainer Ole Werner jedoch kein besonderer Grund zu feiern: "Für uns geht es einfach darum, weiter zu arbeiten", steckte der Übungsleiter auf der Pressekonferenz nach dem Spiel die nahe Zukunft seiner Mannschaft ab, fügte jedoch an: "Was die Jungs in den letzten Wochen geleistet haben, ist aller Ehren wert." Weshalb man "den Moment" in Bremen genießen würde. Trotzdem, so Werner final, "wissen wir, dass es auch einiges zu verbessern gibt, was wir im Hinblick auf Ingolstadt auch wieder verbessern wollen."

Zuspruch erhält er dabei von Füllkrug, der trotz der zwischenzeitlichen Tabellenführung "nicht auf die Tabelle gucke". Schließlich sei man noch weit von einem Aufstieg entfernt und habe "fast alle Mannschaften von oben noch vor uns". Dass man sich in der Hansestadt überhaupt solche Gedanken machen kann, liegt aber auch an den Treffern des bulligen Zielspielers. Mit dem Tor zum 2:0 hatte der langjährige Bremer die Vorentscheidung im Ostseestadion erzielt - für ihn vor allem eine Frage der Psyche: "Man sieht auch, es hängt nicht mit dem Training zusammen, sondern mit der Birne, die wieder funktioniert und dann läuft es auch wieder."

Völler und Ducksch gleichauf

Dass es gerade bei Werder so läuft, ist neben der Leistungssteigerung Füllkrugs auch auf die starke Form von Marvin Ducksch zurückzuführen. Früh im Laufe der Saison von Hannover gekommen, ist Ducksch in der aktuellen Spielzeit mit 13 Toren und acht Vorlagen der Topscorer des Teams von der Weser. Gegen Rostock traf er im siebten Spiel in Folge - geteilter Vereinsrekord. Nur Weltmeister Rudi Völler gelang in der traditionsreichen Geschichte Werder Bremens 1983 in der Bundesliga ein ebenso langer Lauf. Gegen Schlusslicht Ingolstadt könnte Ducksch am kommenden Samstag (13.30, LIVE! bei kicker) den Rekord gar ausbauen und für sich allein beanspruchen.

Eine Leistung, die auch seinen Mitspielern imponiert: "Ich bin auch froh, dass wir vorne jetzt zu zweit sind", bringt es "Lücke" Füllkrug auf den Punkt. Auch Innenverteidiger Lars-Lukas Mai weiß, was er an den zwei offensiveren Kollegen hat: "Auf die beiden ist immer Verlass." Besonders vor des Gegners Tor.

Dieses sollen Füllkrug und Ducksch auch weiterhin möglichst häufig und erfolgreich ins Visier nehmen. Denn auch, wenn man in Bremen nach Außen nicht viel auf interne Bestmarken gibt, ist eines klar: Mit jedem aktuell angepeilten Rekord, der fällt, rückt der Aufstieg etwas näher.