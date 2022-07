Füllkrugs Amateur-Plan nach der Karriere und der Neustart mit Werder

Am Sonntag wurde die Vertragsverlängerung von Niclas Füllkrug beim SV Werder Bremen bekanntgegeben, am Dienstag äußerte sich nun der Angreifer: über den Aufstieg, neue Ziele mit dem Bundesligisten - und seine Vertragslaufzeit, versehentlich.

"In drei Jahren kann viel passieren", sagte Niclas Füllkrug, als er danach gefragt wurde, was er in seiner Laufbahn denn noch so vorhat, und der Angreifer merkte schnell, dass er sich verplappert hatte: "… wie lange auch immer die Vertragslaufzeit ist", versuchte er die Situation nonchalant zu retten. Gelächter im Presseraum des Bremer Weserstadions. Sein Verein gibt die Laufzeiten eigentlich nicht bekannt ...

Grundsätzlich denkt der 29-Jährige bei seiner Karriereplanung bislang jedoch nicht viel weiter als über seinen neuen Vertrag in Bremen bis 2025 (zu geringeren Bezügen als zuvor) hinaus. Fest steht für Füllkrug nur: "An dem Tag, wenn ich mit dem Profifußball aufhöre, werde ich mit dem Amateurfußball anfangen. Fußball spielen werde ich immer - weil ich einfach Spaß daran habe."

Füllkrug: "Man kann es als Neustart sehen"

Aktuell befindet sich der 19-Tore-Mann der vergangenen Zweitliga-Saison jedoch erst einmal in der persönlich besten Verfassung seiner Zeit als Profifußballer. Den Aufstieg mit Werder hat er zudem als "mit das Schönste, was man erleben kann", wahrgenommen. Aber das soll es noch nicht gewesen sein, Füllkrug will mit den Bremern auch in der Bundesliga daran anknüpfen. "Diese Saison kann noch viel bedeutender werden", sagt er, "man kann es als einen Neustart sehen einer erfolgreichen Mannschaft, die zusammengewachsen ist und die etwas erreichen möchte."

Füllkrug vertraut da vor allem auf den Kern des Teams, der sich in der Aufstiegssaison gefunden hat: "Es ist gut, dass wir eine stabile Mannschaft vom letzten Jahr zusammen haben und jetzt einige Ergänzungen dazubekommen haben." Doch gerade vor dem Hintergrund der spieltaktischen Abläufe würden viele "Dinge noch nicht so stimmen, wie sie letztes Jahr gestimmt haben", erklärt der Stürmer: "Ich glaube, dass die Neuzugänge neben dem Platz schon sehr gut integriert sind. Auf dem Platz müssen wir uns aber noch abstimmungstechnisch verbessern."

Abstimmung mit den Neuen: "Muss sich alles noch finden"

Gerade das aktuelle Werder-System sei "sehr aufeinander abgestimmt ist", so Füllkrug, indem "vier, fünf Leute miteinander funktionieren müssen". Dass dieser Prozess noch Zeit bedarf, da einige Neuverpflichtungen erst seit wenigen Wochen mit der Mannschaf trainieren, sei jedoch kein Grund zur Beunruhigung, betont der Werder-Profi: "Es muss sich erst alles noch finden. Und es macht keinen Sinn, jemanden unter Druck zu setzen und in eine Rolle reinzuzwingen, die er noch gar nicht hat."

Füllkrug ist guter Dinge, dass Werder alsbald "wieder eine geschlossene Einheit auf dem Platz" darstellt, "dass wir diesen Zusammenhalt haben - weil das unser Vorteil sein kann". Beim Neustart in der Bundesliga.