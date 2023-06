Füllkrugs Abschiedsspiel? "Einige Dinge haben Fahrt aufgenommen"

Erlebt Niclas Füllkrug am Montag sein letztes Heimspiel in Bremen? Vor dem Länderspiel gegen die Ukraine spricht der Werder-Stürmer über seine Zukunft, Naby Keita - und den Krieg.

Nach elf Jahren kehrt die Nationalmannschaft wieder für ein Länderspiel nach Bremen zurück, und vor allem für einen im Kader von Bundestrainer Hansi Flick (58) ist dieser Auftritt von ganz spezieller Bedeutung: Niclas Füllkrug spielt gegen die Ukraine in seinem Wohnzimmer - dort, wo er schon als Jugendlicher im Werder-Internat ausgebildet wurde.

Einsatzgarantie für Füllkrug

"Wenn ich im Mannschaftsbus über den Osterdeich fahre und mit dem Adler auf der Brust einlaufe, dann ist das schon ein besonderer Moment für mich", sagte Füllkrug auf der DFB-Pressekonferenz am Sonntag. Zuvor hatte Bundestrainer Hansi Flick dem Mittelstürmer bereits eine Einsatzgarantie in der Startelf ausgesprochen.

Das Pikante an Füllkrugs siebtem Einsatz im DFB-Trikot: Das Heimspiel könnte auch zur Abschiedsvorstellung werden. Nach wie vor ist unklar, ob Füllkrug über den Sommer hinaus Werder Bremen erhalten bleibt oder nicht. "Ich bin noch immer ziemlich entspannt. Einige Dinge haben Fahrt aufgenommen", sagte der 30-Jährige zum Stand der Dinge und betonte, die in einem Jahr stattfindende EM spiele eine Schlüsselrolle bei seinen Überlegungen, in die er alle Seiten einbinden werde.

"Ich werde die Entscheidung nicht alleine treffen und ich werde sie aus vollster Überzeugung treffen. Da muss schon alles passen, und Werder Bremen spielt da immer auch eine Rolle für mich", so Füllkrug.

Füllkrug über Keita-Transfer: "Unheimlich stark und gutes Zeichen"

Die überraschende Verpflichtung von Naby Keita, der ablösefrei vom FC Liverpool kommt, hat jedenfalls keinen abschreckenden Einfluss auf Füllkrugs Überlegungen. "Das ist ein extrem guter Transfer", begrüßte Füllkrug die Verpflichtung des Mittelfeldspielers ausdrücklich: "Es ist unheimlich stark und ein gutes Zeichen nach außen für weitere Transfers und die aktuelle Situation um Werder Bremen."

Am Montag indes geht es weniger um Füllkrug, als um das solidarische und verbindende Element in diesem Benefizspiel gegen die unter Russlands Angriffskrieg leidenden Ukrainer. Dass dieser schon seit über einem Jahr währt und zu einer gewissen Ermüdung geführt hat, will auch Füllkrug nicht leugnen.

Gerade die jüngsten Ereignisse sind natürlich Wahnsinn. Niclas Füllkrug über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine

"Man muss leider als Mensch zugeben, dass wir uns alle ziemlich schnell an Situationen gewöhnen. Auch wenn es immer noch genauso schlimm ist wie damals, hat man nicht mehr so den Fokus darauf", räumte er ein, betonte zugleich mit dem Hinweis auf die jüngsten Überschwemmungen nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms: "Gerade die jüngsten Ereignisse sind natürlich Wahnsinn."

Das Benefizspiel am Montag soll, so Füllkrug, erinnern und ablenken. "Ich würde mich freuen, wenn die ukrainischen Jungs ein tolles Spiel erleben, wenn sie das auch ein bisschen genießen können", so der Stürmer: "Wenn wir dort insgesamt ein tolles Erlebnis haben, bei dem alle Leute Spaß dran haben und vielleicht auch ein bisschen Energie daraus ziehen können. Das würde ich mir wünschen."