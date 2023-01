Füllkrug-Zukunft: Baumann zeigt Perspektiven bei Werder auf

Der Verbleib von Niclas Füllkrug beim SV Werder Bremen ist erst einmal gesichert, mindestens bis Saisonende. Anschließend gilt ein Abgang zumindest als denkbar - doch Sportchef Frank Baumann eröffnet dem Nationalstürmer auch noch andere Möglichkeiten.

Bereits drei Stunden bevor die letzten Wechsel der Winterpause bis 18 Uhr über die Bühne hätten gehen können, erklärte Clemens Fritz zumindest die Transfertätigkeiten des SV Werder Bremen am Dienstagnachmittag vorzeitig für beendet. Dass damit auch Niclas Füllkrug die Rückrunde für den Aufsteiger bestreiten wird, hatte der Angreifer selbst zwar bereits am Samstag angekündigt. Nun herrscht jedoch letzte Gewissheit, da Bremens Leiter Profifußball ja ebenfalls noch einmal betonte: "Wenn ein außergewöhnliches Angebot gekommen wäre, hätten wir uns damit beschäftigen müssen" - theoretisch bis zuletzt.

Allerdings hätte eine solche Offerte so hoch ausfallen müssen, dass es Werder möglich gewesen wäre, noch für einen adäquaten Ersatz im Angriff zu sorgen: "Wenn jemand Summe X geboten hätte, hätten wir vielleicht ein bisschen Geld mehr auf dem Konto, wären aber nicht mehr handlungsfähig gewesen. Das ist die Schwierigkeit, die man für sich ausloten muss", sagte Fritz: "Wir planen jetzt die Rückrunde mit Niclas und freuen uns, dass er bei uns bleibt." Aber wie lange noch?

Baumann: "Nicht schon über den Sommer diskutieren"

Was ab Sommer dann tatsächlich alles in dieser Personalie passieren könnte, ist für Frank Baumann nun "erstmal sehr weit weg", sagt der Bremer Sportchef gegenüber dem kicker: "Die Spekulationen über einen möglichen Wintertransfer sind gerade vorbei, wir sollten jetzt nicht schon über den Sommer diskutieren. Wir haben ein gemeinsames Ziel, darauf ist auch Niclas fokussiert und das hilft ihm, seine Leistung auch zu bringen."

Der 47-Jährige ordnet den vorläufigen Verbleib des 29-Jährigen als "wichtigen Faktor für uns" ein: "Niclas dokumentiert das nahezu in jedem Spiel, aber auch unter der Woche im Training, wo er vorangeht, viel einfordert und versucht, die Spannung und das Level hochzuhalten." Identifikationsfigur und Gesicht des Klubs war Füllkrug ja ohnehin schon vorher. In der Hinrunde hat er nun aber noch mal einen Quantensprung in seiner Entwicklung gemacht, ist mit 13 Saisontoren aktuell Führender der Bundesliga-Torschützenliste - wurde Nationalspieler und WM-Teilnehmer.

Erneute Anpassung des Füllkrug-Vertrags?

Bereits vor der Saison hatte Füllkrug vorzeitig um zwei weitere Jahre bei Werder verlängert, weil er nicht mit auslaufendem Vertrag in die Spielzeit gehen wollte - allerdings zu geringeren Bezügen; der Profi aus der Bremer Nachwuchsabteilung brachte dabei auch ein entsprechendes Verständnis auf für die veränderten post-pandemischen wirtschaftlichen Voraussetzungen im Verein.

Mittlerweile jedoch stellt Baumann zumindest eine erneute Anpassung des Füllkrug-Vertrags in Aussicht: "Er hat sich noch mal mehr als absoluter Leistungsträger herausgestellt - und da sind wir dann auch bereit, Gespräche zu führen, das zu honorieren", erklärt der Sportchef. Das würde bedeuten: In Form eines höheren Gehalts. Ebenfalls vorstellbar wäre auch eine längere Vertragslaufzeit - bei Auslaufen seines jetzigen Kontraktes wäre er 32.

Baumann hält Füllkrug-Verbleib über Saison hinaus für möglich

Dass Füllkrug durch den kürzlich vollzogenen Wechsel seiner Berateragentur womöglich Signale eines vorbereitenden Wechsels im Sommer sendet, empfindet Baumann nicht so. Schon in der Winterpause sei ein Abgang ja nicht mit aller Macht forciert worden. Etwaiges Interesse anderer Klubs wurde laut Füllkrug bereits "in erster Instanz abgelehnt". Werders Sportchef glaubt indes, dass die Spieler-Seite eine vernünftige Entscheidung für die Zukunft treffen wird und hält - falls sich keine sinnvollere Alternative auf dem Transfermarkt für Füllkrug ergibt - dabei auch einen Verbleib über die Saison hinaus in Bremen für gut möglich.