Füllkrug: "Wollte nicht, dass es zu einem Psychospielchen wird"

Mit seinem 15. Saisontor hat Niclas Füllkrug vorzeitig eine persönliche Bestmarke aufgestellt. Der Werder-Stürmer erklärt, warum es ihm "so gut geht, wie lange nicht mehr".

Letztlich waren es 186 Minuten, die zwischen dem 1:0-Siegtreffer von Niclas Füllkrug gegen den SV Darmstadt 98 und jenem zum 1:1-Endstand am vergangenen Samstag beim FC St. Pauli lagen. "Relativ schnell" ging es laut dem Angreifer des SV Werder Bremen also, dass er seinem 14. Saisontor auch das 15. folgen ließ. Füllkrug hatte da nämlich schon ein paar Bedenken, wie er am Mittwoch durchblicken ließ - handelte es sich dabei doch um eine für ihn neue persönliche Bestmarke. "Dadurch, dass ich die bisherige Marke schon mal eingestellt, aber nicht gebrochen habe, wollte ich nicht, dass das zu einem kleinen Psychospielchen wird", erklärte er, "zu so einem Mentalitätsding."

"Die Saison ist ja noch nicht vorbei"

Erstmals in seiner Karriere hatte Füllkrug in der Saison 2015/16 14 Zweitliga-Tore für Ex-Klub 1. FC Nürnberg erzielt - dem kommenden Bremer Gegner am Ostersonntag (13.30 Uhr). In der Bundesliga-Saison 2017/18 gelangen ihm für Hannover 96 ebenfalls 14 Treffer - nun setzte er mit Werder neue Maßstäbe und ließ zusätzlich wissen: "Die Saison ist ja auch noch nicht vorbei." Besonders bemerkenswert: Den neuen Bestwert stellte der 29-Jährige in den vergangenen 19 Ligaspielen auf. Macht eine Torquote von 0,79 pro Spiel.

Füllkrug tritt den Beweis an

"Es läuft gut, dafür bin ich dankbar", so Füllkrug: "Ich glaube, das hätte sich keiner ausgemalt, der die letzten zwei Jahre mitbekommen hat, dass es noch einmal so kommt." Eine Anspielung auf seine Verletzungen, die ihn in dieser Zeit immer wieder ausgebremst hatten, darunter: ein Kreuzbandriss, eine Verletzung am Knöchel, eine an der Achillessehne. Vor der aktuellen Saison noch stand er nach seiner Werder-Rückkehr im Sommer 2019 in weitaus weniger als einem Viertel der Maximaleinsatzzeit auf dem Platz. Dass sein "Körper nicht am Limit ist", wie er vor dem Zweitligasaisonstart im kicker-Interview betonte, diesen Beweis hat er mittlerweile zweifellos angetreten.

Die medizinische Seite "ein bisschen ignoriert"

Auch dank ungewöhnlicher Methoden. "Ich habe mich besonders auf diese Saison vorbereitet, anders als auf die anderen Saisons", sagte Füllkrug nun, er habe "mehr auf meinen Körper gehört und weniger auf das, was mir empfohlen wurde - auch von medizinischer Seite". Dass einige Übungen aufgrund von zurückliegenden Operationen, etwa im Knie, für ihn ausgeschlossen wurden, "habe ich ein bisschen ignoriert", erläutert der Stürmer mit einem Schmunzeln: "Ich habe ein paar Krafttrainingseinheiten mehr gemacht und ein bisschen mehr Gewicht draufgelegt als ich das vielleicht eigentlich sollte."

Dadurch sei seine Muskulatur um die zuvor anfälligen Gelenke so gestärkt worden, "dass ich absolut fit bin und gar nichts mehr spüre". Momentan gehe es Füllkrug jedenfalls "so gut wie lange nicht mehr. Ich hoffe, dass das so bleibt - und dafür arbeite ich auch sehr viel". Die 15 Saisontore sind ein erster Lohn. Bislang. Fünf weitere Spiele sind ja noch auszutragen.