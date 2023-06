Füllkrug winkt gegen die Ukraine ein Tor-Rekord

Niclas Füllkrug will im Jubiläumsländerspiel gegen die Ukraine am heutigen Montag seinen Lauf im Nationaltrikot fortsetzen. Es winkt sogar ein Rekord.

Jubelt er am Montag auch in Bremen? Niclas Füllkrug. IMAGO/Eibner

Wegen seiner anhaltenden Wadenprobleme ist Niclas Füllkrug nicht mit sonderlich viel Spielpraxis zur deutschen Nationalmannschaft gereist, dafür mit einem Titel: Der 30 Jahre alte Angreifer durfte am 34. Spieltag erstmals die kicker-Torjägerkanone entgegennehmen, für die in dieser Saison 16 Treffer genügten.

Auch im DFB-Trikot knipst Füllkrug regelmäßig, seit er kurz vor der WM 2022 sein spätes Debüt feierte. In sechs Länderspielen stehen bereits sechs Tore zu Buche, obwohl er viermal erst als Joker zum Zug kam. An diesem Montagabend (18 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick die Ukraine zum 1000. Länderspiel empfängt, hat er nun sogar die Chance, einen Tor-Rekord einzustellen - und das auch noch im heimischen Weserstadion.

Füllkrug könnte der erst fünfte deutsche Nationalspieler werden, der in fünf aufeinanderfolgenden Länderspielen trifft. Bei der WM hatte er im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien (1:1) nach seiner Einwechslung zum Endstand getroffen, beim letztlich nutzlosen 4:2-Sieg gegen Costa Rica ebenfalls. In den Testspielen im März markierte er beide Treffer beim 2:0 gegen Peru und erzielte beim 2:3 gegen Belgien das zwischenzeitliche 1:2.

Müller traf sogar zweimal in fünf Länderspielen am Stück

Trifft Füllkrug, der erst am vorletzten Bundesliga-Spieltag nach wochenlanger Zwangspause sein Comeback feierte und auch deshalb seit dem 8. April torlos ist, nun auch gegen die Ukraine, reiht er sich in eine illustre Liste ein: Max Morlock, Weltmeister von 1954, traf 1953/54 in fünf Länderspielen nacheinander (insgesamt acht Tore in dieser Phase), Klaus Fischer 1981 (sechs) und Andreas Möller 1993 (fünf).

Der Vierte im Bunde schaffte es sogar zweimal und heißt natürlich Gerd Müller: Der "Bomber der Nation" war sowohl 1969 (acht) als auch 1970 (zehn!) jeweils fünfmal in Serie erfolgreich - mit der großen Besonderheit, dass es sich 1970 ausschließlich um WM-Spiele handelte. Nur im Spiel um Platz drei (1:0 gegen Uruguay) traf damals nicht er, sondern Wolfgang Overath.

Einen deutschen Nationalspieler, der in sechs Länderspielen am Stück knipst, gab es dagegen noch nie. Füllkrug wäre es nach seiner bisherigen Bilanz im DFB-Team allemal zuzutrauen.