Füllkrug wieder dabei: DFB-Kader trainiert vollständig

Nach seinem grippalen Infekt ist Neu-Nationalspieler Niclas Füllkrug wieder im regulären Mannschaftstraining der DFB-Elf von Coach Hansi Flick dabei.

Aus Katar berichtet Matthias Dersch

Als erstes betraten die Torhüter den Rasen, ließen den Ball ein wenig laufen. Dann kamen die Feldspieler der deutschen Nationalmannschaft dazu - darunter auch Niclas Füllkrug. Der 29-Jährige hatte bei der ersten Einheit in Katar noch gefehlt, nun ist sein grippaler Infekt offenbar kuriert. Hansi Flick stehen damit wieder alle Nominierten zur Verfügung.

Der Bundestrainer streute eine kleine Übung zum Auflockern ein, ließ Athletik trainieren und teilte seinen Kader dann in zwei Gruppen: Füllkrug steckte er zur Gruppe um Geburtstagskind Yousouffa Moukoko (18). Ein Team in Überzahl sollte den Ball laufen lassen, die Gruppe in Unterzahl das Spielgerät erobern und bei Erfolg auf eines von vier kleinen Toren schießen.

Die DFB-Elf arbeitete bei sehr milden Temperaturen und leichtem Wind unter Flutlicht, nach der Einheit ist noch ein Training mit jungen Frauen aus dem Wüstenstart Katar angesetzt.