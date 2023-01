Füllkrug wechselt Berater-Agentur - Werner über den Werder-Fall der Fälle

Am Sonntagabend präsentierte die Berateragentur "ROOF" mit Niclas Füllkrug einen neuen Klienten. Ändern sich dadurch die Möglichkeiten eines Abgangs des Nationalspielers beim SV Werder Bremen? Was Trainer Ole Werner über einen Plan B sagt.

Noch ist es ruhig. "Es steht nichts Konkretes an, mit dem man sich beschäftigt oder wozu ich mir jetzt Gedanken machen muss", erklärt Ole Werner. Der Werder-Coach geht aktuell davon aus, dass sein Kader generell so zusammenbleibt - also auch, dass Niclas Füllkrug am 31. Januar, wenn das Winter-Transferfenster schließt, noch ein Bremer ist. Doch das ist noch mehr als drei Wochen hin.

Nun ist die Frage, ob der Neu-Nationalstürmer dann tatsächlich noch bei Werder unter Vertrag steht, zumindest ist er nicht uninteressanter geworden: Der 29-Jährige hat sich nach jahrelanger Zusammenarbeit von seinem Berater Gunther Neuhaus und der Agentur "think forward" getrennt.

Füllkrug: "Das Thema gibt es derzeit nicht"

Füllkrugs neue Agentur "ROOF" ließ bei der Verkündung ihres neuen Klienten verlauten, dass der Stürmer die "bislang beste Saison seiner Karriere spielt". Wenn er also noch mal einen Vereinswechsel anstreben würde, würde sich derzeit also ein geeigneter Zeitpunkt dazu bieten. Im am Montag erschienenen kicker-Interview antwortete Füllkrug auf ebendiese Frage, dass er jedenfalls "aktuell nicht" daran denke: "Bis natürlich irgendwas Konkretes auf dem Tisch liegt und Werder vielleicht sagen würde: Das wäre auch für uns attraktiv. Dann müssen wir darüber reden. Ausschließen kann man das nie zu einhundert Prozent."

Den Fall eines möglichen Angebots wurde von Klub-Seite jedenfalls bislang noch nicht mit ihm durchgesprochen. "Hinsichtlich eines Transfers haben wir noch über gar nichts geredet", so Füllkrug, "das Thema gibt es derzeit nicht". Dass sich das schnell ändern kann, weiß natürlich auch Werner, der zum Abschluss des einwöchigen Trainingslagers in Murcia dabei auf die stetigen Unwägbarkeiten in einer Transferphase hinwies: "Man weiß nie, was passiert. Es gibt in ganz Deutschland keinen Verein - vielleicht gerade eben noch den FC Bayern - wo nicht auch Szenarien eintreten können, die dann diskutiert werden müssen."

Werner: "Wenn es richtig blöd läuft ..."

Sollte der Fall der Fälle eintreten, sei man bei Werder zwar vorbereitet, doch beschwören möchte Werner dieses Szenario, einen Plan B parat haben zu müssen, nicht: "Ich will es nicht hoffen, aber wenn es richtig blöd läuft, bist du am letzten Tag der Transferperiode selber gezwungen, dich damit zu beschäftigen, ob irgendwo etwas geht." Die fortlaufende Arbeit der Scoutingabteilung würde dann sicherstellen, "dass man weiß", wie zu handeln ist, "wenn auf einer Position etwas passiert", so der Bremer Chefcoach.

Bei der Frage, wo Füllkrug die aktuelle Saison tatsächlich fortsetzen wird, ziehe er vor allem in Betracht: "Wo habe ich die Chance auf eine gute Rückrunde? Da ist Werder ganz vorne mit dabei." Und der WM-Teilnehmer wisse ganz genau, dass er persönlich sehr von dem offensiven Fußball unter Werner profitiere: "Deshalb gibt es von meiner Seite gar keinen Druck, ich bin total entspannt."