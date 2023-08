Füllkrug-Wechsel auf der Zielgerade

Nationalstürmer Niclas Füllkrug steht kurz vor einem Wechsel von Werder Bremen zum BVB. Sollten sich die Klubs zügig final einigen, könnte der Transfer noch am Donnerstag verkündet werden.

Könnte schon am Freitag im BVB-Trikot auflaufen: Bremens Niclas Füllkrug. IMAGO/Nordphoto

Kurz vor dem Ende der Transferperiode setzt Borussia Dortmund noch einmal ein Ausrufezeichen: Der BVB steht vor der Verpflichtung von Nationalstürmer Niclas Füllkrug von Werder Bremen. Der Transfer des 30-Jährigen könnte - sollten sich die Klubs im Laufe des Tages final einigen - sogar bereits am heutigen Donnerstag offiziell verkündet werden.

Gegen Heidenheim schon mit Füllkrug?

Füllkrug könnte in diesem Fall im Heimspiel des BVB gegen den 1. FC Heidenheim am Freitag sogar schon in den Kader seines neuen Klubs rutschen.

Der 1,89 Meter große Füllkrug, der die Borussia am Ende deutlich weniger als die von Bremen ursprünglich veranschlagten 20 Millionen Euro kosten dürfte, soll in Dortmund zunächst die Back-Up-Rolle hinter Sebastien Haller einnehmen, die bislang vom deutlich kleineren Youssoufa Moukoko ausgefüllt wurde.

Anreiz Champions League

Der Nationalspieler allerdings dürfte sich insgeheim noch mehr erhoffen, will er doch im Sommer 2024 mit dem DFB-Team bei der Heim-EM auflaufen. Dazu benötigt der gebürtige Hannoveraner Spielpraxis auf hohem Niveau. Die Aussicht auf Einsätze in der Champions League dürften deshalb ebenfalls eine Rolle bei Füllkrugs Entscheidung für den BVB gespielt haben.

BVB-Planungen abgeschlossen?

Offen ist, ob der BVB die Personalplanungen damit abgeschlossen hat. Bedarf bestünde grundsätzlich auch noch in der Innenverteidigung, wo aktuell hinter Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Mats Hummels ein qualitatives Loch klafft.

Zuletzt galt hier der deutsche Nationalverteidiger Armel Bella-Kotchap (Southampton) als Kandidat für ein Leihgeschäft. Auch auf den Außenverteidiger-Positionen ist der BVB nicht optimal besetzt. Hier allerdings sind aufgrund des wahrscheinlichen Verbleibs von Thorgan Hazard, der notfalls auf beiden Flügeln verteidigen kann, und Thomas Meunier aktuell keine Kaderplätze mehr frei.