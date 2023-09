Füllkrug: "War nicht schwierig, mich zu überzeugen"

Borussia Dortmund hat kurz vor Transferschluss die offene Planstelle im Angriff geschlossen. Niclas Füllkrug (30) bezeichnete den Wechsel zum Vizemeister als "Wunschlösung".

Der Donnerstag war fraglos ein besonderer für Niclas Füllkrug. Als wäre die abermalige Berufung in die deutsche Nationalmannschaft nicht schön genug gewesen, wurde am Abend auch noch sein Wechsel zu Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund offiziell.

Der Angreifer, der zuvor in seiner Karriere nur Grün oder Rot getragen hatte, läuft also künftig in Schwarz-Gelb auf. Und mit der Rückennummer 14, die bis zuletzt Nico Schulz getragen hatte.

Füllkrug habe im Vorfeld seines Wechsels "explizit mit einem Spieler gesprochen": Julian Brandt. "Ich habe ihn auch mal gefragt, ob er das Gefühl hat, dass ich ihnen helfen könnte", erklärt der Nationalstürmer mit einem Lachen auf dem YouTube-Kanal des BVB. "Jule hat mir die passenden Antworten gegeben." Es sei grundsätzlich "nicht so schwierig gewesen, mich von diesem Transfer zu überzeugen".

Es müssen verschiedene Fälle eintreten, damit man zueinander findet. Niclas Füllkrug

Der amtierende Bundesliga-Torschützenkönig geht gar einen Schritt weiter und gesteht offen: "Wenn ich ehrlich bin, war das von Anfang an meine Wunschlösung. Manchmal dauert es ein bisschen. Es müssen verschiedene Fälle eintreten, damit man zueinander findet. Ich bin froh, dass es jetzt so gekommen ist."

"Ein anderes Level, auf dem ich mich jetzt auch beweisen möchte"

Die ersten beiden Bundesliga-Partien im Werder-Trikot - 0:4 gegen Bayern, 0:1 in Freiburg - habe Füllkrug noch "total leidenschaftlich bestritten". Das ändere aber nichts an seiner "extremen" Vorfreude auf den BVB, darauf "neue Erfahrungen machen zu dürfen. Das ist schon nochmal ein anderes Level, auf dem ich mich jetzt auch beweisen möchte", sagt Füllkrug, dem zuallererst die Champions League, die Gelbe Wand und generell der Signal-Iduna-Park in den Kopf schießen würden.

Die Königsklasse, in der der BVB in der fraglos schwersten Gruppe gelandet ist, sieht Füllkrug "ein Level, das ich mit dieser Mannschaft erfolgreich meistern möchte". Angesichts von Duellen mit Paris Saint-Germain, der AC Mailand und Newcastle United könnten die Trauben höher nicht hängen. Aber, und das wiederholt Füllkrug auch: "Die Qualität in der Mannschaft ist absolut da."

Speziell die vergangene Rückrunde habe ihm gezeigt, zu was das aktuelle Team im Stande zu leisten sei. Und er ist überzeugt, dass er ein "kleines Tickchen" Qualität noch mit reinbringe. Sportdirektor Sebastian Kehl freut sich auf "Deutschlands Nummer eins aktuell" im Angriff, die eine "besondere Note in unser Spiel bringen wird". Auch der "unglaublich positive Typ" Füllkrug tue dem BVB gut.