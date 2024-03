Füllkrug vor Spiel bei Ex-Verein Bremen: "Kann ein schöner Tag werden"

Am Samstagabend gastiert Niclas Füllkrug mit Dortmund bei seinem ehemaligen Verein Werder Bremen. Falls der Stürmer ein Tor schießt, wird er nicht jubeln.

Elf Tore hat er in dieser Bundesliga-Saison schon geschossen. Damit ist Niclas Füllkrug der beste Torschütze bei Borussia Dortmund. Nach seinen Toren jubelt er häufig an der Eckfahne und zeigt seine Armmuskeln. Vor einem Jahr spielte der Fußballer noch für einen anderen Verein: Werder Bremen.

Am Samstagabend trifft Niclas Füllkrug mit Dortmund auf seinen alten Klub. Wild jubeln will der Stürmer in Bremen aber nicht, wenn er ein Tor schießt. Das sieht man immer wieder mal, wenn Fußballer auf ihre früheren Vereine treffen. Indem sie auf den Jubel verzichten, wollen sie zeigen: Der Verein liegt mir immer noch am Herzen.

"Werder ist für mich natürlich ein ganz besonderer Verein", sagte Niclas Füllkrug in dieser Woche. "Aber ich bin eigentlich immer ziemlich entspannt, wenn es um solche Sachen geht. Deswegen glaube ich einfach, dass es ein schöner Tag werden kann."