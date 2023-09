Füllkrug-Vergleiche? Borré: "Mir gefällt dieser Druck"

Er hat den Platz von Niclas Füllkrug im Werder-Angriff eingenommen: Rafael Borré spricht über die Erwartungshaltung als sein Nachfolger und einen drohenden Abstiegskampf - statt Europa-Ambitionen mit Frankfurt.

Mit einiger Freude hat Rafael Borré bereits feststellen können, dass viele seiner neuen Mitspieler an Grundkenntnissen über die spanische Sprache verfügen: "Sie versuchen, sich so mit mir auszutauschen." Dass seine sportliche Eingewöhnung beim SV Werder Bremen trotzdem gerade erst begonnen hat, wurde nach seiner Einwechslung nach 64 Minuten am vergangenen Sonntag in Heidenheim deutlich, als ihm jegliche Bindung zum Spiel noch deutlich gefehlt hatte. Aufgrund der zurückliegenden Länderspielpause und seiner Reise zur kolumbianischen Nationalmannschaft blieb dafür bislang ja aber auch kaum Zeit.

Einen ersten Eindruck dürfte der 28-Jährige bei der 2:4-Niederlage gegen den Aufsteiger jedenfalls darüber bekommen haben, dass es womöglich eine schwierige Bundesliga-Saison werden könnte für seinen neuen Klub, dem er sich leihweise für eine Spielzeit von Eintracht Frankfurt angeschlossen hat. Mit den Hessen spielte er in der Vorsaison in der Champions League, war ein weiteres Jahr zuvor gefeierter Elfmeterheld beim Gewinn des Europa-League-Titels. Doch seine persönliche Situation verschlechterte sich, die Spielzeit wurde immer weniger. In Bremen wird er sich nun hingegen erst einmal in anderen sportlichen Sphären aufhalten.

Borré will "eine gewisse Stimmung" verbreiten

Hat Borré sich bereits auf darauf eingestellt, neuerdings eher um den Klassenerhalt anstatt um die europäischen Tabellenplätze zu spielen? "Ich bin darauf vorbereitet, in diesem neuen Szenario meine Rolle zu spielen", erklärte der Angreifer zumindest: "Für mich ist es am wichtigsten, dass ich einen Beitrag leisten kann und ich glaube, dass ich hier mit meiner Erfahrung und den gewonnenen Titeln eine gewisse Stimmung verbreiten kann, die sich positiv auswirken kann." Und: Ob ein Verein seine Ziele erreichen kann, "dafür ist einfach die Mentalität ausschlaggebend", betonte der 26-malige Nationalspieler - egal, welche Ziele.

In Bremen hat Borré am letzten Tag der Sommer-Transferperiode jene Lücke im Kader geschlossen, die Niclas Füllkrug durch seinen Abgang zu Borussia Dortmund zuvor gerissen hatte. Mit etwaigen Vergleichen zum deutschen Nationalspieler und der damit einhergehenden Erwartungshaltung könne der neue Werder-Stürmer jedoch umgehen: "Mir gefällt dieser Druck. Das ist eine Motivation und hilft mir, zu wachsen und mich weiterzuentwickeln." Jedenfalls verfolge Borré durchaus den Plan, "auch auf dieses Level" von Füllkrug zu kommen - "oder ihn vielleicht sogar zu übertreffen..."

Borré-Zukunft bei Werder? "Ich würde gerne bleiben"

Der Kolumbianer will sich ab sofort "einen eigenen Namen machen in Bremen: Ich möchte, dass die Leute auch über mich sprechen und mich in Erinnerung behalten." Ob es dann am Saisonende, mit Auslaufen des Leihgeschäfts, schon wieder zu einem Abschied kommt, sei noch fraglich, erklärte der noch bis 2025 in Frankfurt unter Vertrag stehende Stürmer: "Ich würde gerne hierbleiben. Aber das werden die beiden Vereine dann am Ende der Saison miteinander besprechen."