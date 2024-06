Füllkrug über Rivale Havertz: "Ich wünsche ihm jedes Tor"

Der Trip nach Herzogenaurach verlief für Niclas Füllkrug am Sonntag nicht komplikationsfrei, der Mittelstürmer aber verriet tags darauf gewohnt launig, dass er das Beste daraus machte - sein Umgang mit den Schwierigkeiten bei der Anreise soll beispielhaft für die Heim-EM werden.

Weil die geplanten ersten Züge aus seiner Heimat Hannover nach Nürnberg ausgefallen waren, ist der prominente Mittelstürmer nach dem freien Wochenende notgedrungen auf einen überbuchten Zug ausgewichen und befand sich plötzlich inmitten einer Abiturienten-Reisegruppe. "Das waren sehr ordentliche Jungs, es hat sich ein Frage-Antwort-Spiel ergeben", verrät Niclas Füllkrug, "so ging die Zeit schneller rum als gedacht."

Auf die demonstrierte Fähigkeit, das Beste aus der jeweiligen Situation machen zu können, wird es für den Dortmunder auch in den kommenden Wochen ankommen. Trotz seiner glänzenden Bilanz von elf Treffern in 16 Länderspielen hat sich Julian Nagelsmann in der Sturmmitte auf Arsenal-Profi Kai Havertz festgelegt, und Füllkrug äußert sich sehr ausführlich und reflektiert zu den Rollengesprächen mit dem Bundestrainer.

"Es ist mir sehr wichtig, in so ehrlichen Gesprächen auch Ehrlichkeit zurückzugeben." Damit deutet er mehr als nur an, dass er auch selbst gern der gesetzte Stürmer gewesen wäre, sagt aber: "Wir alle haben in den Nachwuchsleistungszentren in frühestem Jugendalter Konkurrenzdenken gelernt. Wir müssen uns jedoch auch bewusst machen, dass das Turnier für uns eine besondere und große Sache ist." Das bedeutet für ihn: "Ich wünsche Kai jedes Tor, weil es uns als Mannschaft und als Land deutlich nach vorn bringt. Wir haben eine einmalige Chance." Deshalb ist für Füllkrug bei der Heim-EM entscheidend: "Ich muss mich mit meiner Rolle identifizieren können und doch im Training dafür arbeiten, dass ich mehr Spielzeit bekomme."

Wir haben uns wieder eine Ausgangsposition erarbeitet, dass wir gut ins Turnier gehen können und nicht darauf hoffen müssen, dass es gut geht. Niclas Füllkrug

Die Enttäuschung des verlorenen Champions-League-Finales wird für den Ex-Bremer kein Hemmschuh sein. Sein österreichischer Teamkollege Marcel Sabitzer hatte sich wegen des Frusts über das 0:2 mit der Borussia gegen Real Madrid für die Testländerspiele abgemeldet, Füllkrug hingegen erklärt: "Ich gehe positiver damit um und verspüre sehr viel Dankbarkeit für das, was ich in dieser Saison in der Champions League erlebt habe. Ich kann schon wieder lächeln und dankbar dafür sein, in Wembley so ein großes Spiel gespielt zu haben."

Ab dem kommenden Freitag sollen weitere große Spiele folgen, und der Angreifer sagt deutlich, dass Vorträge wie beim 2:1 gegen Griechenland am vergangenen Freitag nicht wieder zur Regel werden dürfen. "Wir waren lethargisch, das hat mich auch gewundert. Dadurch kamen wir in eine Trägheit rein." Er ist sicher: "Das wird uns bei einem Eröffnungsspiel nicht passieren, aber wir sollten dennoch so weit sein, dass es uns auch in einem Testspiel nicht mehr passiert."

Füllkrug fordert "eine gewisse Arroganz"

Denn grundsätzlich sieht Füllkrug die deutsche Elf gegenüber den tristen und bewältigt geglaubten Zeiten entscheidend vorangekommen: "Wir haben uns wieder eine Ausgangsposition erarbeitet, dass wir gut ins Turnier gehen können und nicht darauf hoffen müssen, dass es gut geht. Wir haben Grund, optimistisch zu sein. Wir sollten in der Hinsicht auch eine gewisse Arroganz haben, denn das gehört zu Mannschaften, die weit kommen wollen, dazu."

Vier Tage vor dem Auftakt gegen Schottland ist Füllkrug nicht nur hochmotiviert, sondern im Übrigen auch im Vollbesitz seiner Kräfte. Am Sonntag waren Meldungen kursiert, der Angreifer mit der langen Verletzungshistorie habe Probleme mit dem Knie und sei womöglich nicht voll einsatzfähig. "Ich habe nach dieser Meldung einige Nachrichten von Leuten aus meinem Umfeld bekommen, die erschrocken waren." Er selbst war es auch und versichert: "Ich weiß nicht, woher das kommt, ich kann nur sagen, es geht mir gut."