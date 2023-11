Füllkrug über Bynoe-Gittens: "Gold wert, so einen Spieler im Team zu haben"

Schon nach fünf Spielen der Gruppenphase in der Champions League hat Borussia Dortmund in Gruppe F das Achtelfinale sicher. In Mailand am Dienstag nicht zuletzt dank eines jungen Akteurs: Jamie Bynoe-Gittens.

"Das ist eine besondere Geschichte, er ist ein explosiver Spieler", meinte Edin Terzic bei "Prime" nach dem 3:1 bei der AC Mailand. "Zuletzt hatte er immer wieder Krämpfe und war am Tag nach dem Spiel sehr erschöpft. Jetzt hat er sich aber eine Basis erarbeitet, auch wenn es am Ende ein bisschen eng wurde heute", so der Dortmunder Trainer.

Bynoe-Gittens' Freude und Füllkrugs Lob

Wie schon an der Aufholjagd gegen Gladbach am Samstag in der Bundesliga war Jamie Bynoe-Gittens auch im Giuseppe-Meazza-Stadion am Dienstagabend mit einem Tor und einer Vorarbeit maßgeblich beteiligt. Erst hatte der 19-Jährige den Elfmeter zum 1:0 durch Marco Reus herausgeholt, als er an Milan-Kapitän Davide Calabria im Strafraum vorbeizog und dabei von diesem zu Fall gebracht wurde.

Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Rossoneri erzielte Bynoe-Gittens das 2:1 anfangs der zweiten Hälfte Siegkurs. "Für mich war es das perfekte Spiel, hier im San Siro zu treffen. Ich habe versucht, den Schuss früh nehmen, das Jubeln war dann großartig. Ich glaube, dass wir weit kommen können", sagte der gebürtige Londoner über sein allererstes Champions-League-Tor.

Auch Niclas Füllkrug äußerte sich über Bynoe-Gittens und seine jüngsten Leistungen. "Er hat in der Entscheidungsfindung noch Luft nach oben", meinte der Mittelstürmer zwar zunächst, ehe er zu großem Lob ausholte: "Aber er ist immer gefährlich für den Gegner. Wir wissen, das wir ihn im Eins-gegen-eins nicht unterstützen müssen. Es ist Gold wert, so einen Spieler im Team zu haben und wir freuen uns, wenn er so weiter macht."

Vor Leverkusen: Terzic freut sich über freie Tage

Nicht nur Bynoe-Gittens, auch viele weitere BVB-Akteure gingen zuletzt auf dem Zahnfleisch. "Der 'Doc' hat uns nahezu stündlich informiert, wer nicht kann, wer 30 oder 45 Minuten spielen kann", erzählte Terzic, der froh über die nun anstehende kleine Pause ist: "Jetzt ist erst Sonntag das nächste Spiel (17.30 Uhr bei Tabellenführer Bayer Leverkusen; Anm. d. Red.). Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit zum Regenerieren."