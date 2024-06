Füllkrug rettet Deutschland spät den Gruppensieg

Deutschland schließt die Gruppe A bei der Heim-EM als Erster ab. Dafür genügte schon ein spätes 1:1 gegen die Schweiz.

Den Einzug ins Achtelfinale hatte Deutschland bei der Heim-EM bereits durch das 2:0 im zweiten Gruppenspiel gegen Ungarn klargemacht. Nun ging es am Sonntagabend gegen die Schweiz um den Gruppensieg. Der DFB-Elf reichte schon ein Punkt.

Wie schon in den ersten beiden Gruppenspielen schoss Deutschland das erste Tor. Allerdings wurde der Treffer von Robert Andrich nach Ansicht der Videobilder zurückgenommen, weil Jamal Musiala vorher seinen Gegenspieler Michel Aebischer gefoult hatte. Anstatt 1:0 heiß es kurze Zeit später 0:1. Dan Ndoye überwand Torhüter Manuel Neuer aus fünf Metern.

Achtelfinal-Gegner steht noch nicht fest

Da die Führung lange Zeit Bestand hatte, deutete Vieles auf einen Gruppensieg der Schweizer hin. Doch Bundestrainer Julian Nagelsmann bewies mit seinen Wechseln ein goldenes Händchen. Die beiden Joker David Raum und Niclas Füllkrug waren in der Nachspielzeit am späten Ausgleich beteiligt. Füllkrug köpfte die Flanke des Außenverteidigers in den Winkel.

Durch das späte Tor haben die Deutschen nun im Achtelfinale einen vermeintlich schwächeren Gegner. Auf wen sie treffen, steht aber noch nicht fest. Der Zweite aus der Gruppe C, die aus England, Dänemark, Slowenien und Serbien besteht, duelliert sich am Samstagabend in Dortmund mit der DFB-Auswahl.