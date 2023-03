Füllkrug: Plötzlich Anführer

Erst im November, inmitten der finalen WM-Vorbereitung, hatte Niclas Füllkrug sein DFB-Debüt gefeiert. Nach dem Turnier in Katar erlebt er in Frankfurt dieser Tage seinen ersten richtigen Lehrgang als Nationalspieler - und wirkt dabei bereits wie eine Führungsfigur.

Auf der Pressekonferenz am Mittwoch hatten die Neulinge Marius Wolf und Kevin Schade mit dem Bremer Angreifer auf dem Podium im Presseraum des DFB-Campus Platz genommen, Füllkrug setzte sich wie ein Vater der Kompanie zwischen die beiden und wählte warme Begrüßungsworte. "Wir", sagt er, "sind eine harmonische Mannschaft, ich wurde hier super aufgenommen. Und das versuche ich jetzt auch vorzuleben als jemand, der schon mal dabei war."

Bemerkenswert ist nicht nur diese Geste des 30-Jährigen, sondern sein gesamtes Auftreten. Hansi Flick hatte ihn während des letztlich nur kurzen Katar-Aufenthaltes als einen Gewinner auserkoren, der seinem Kader sowohl sportlich als auch menschlich etwas gegeben habe - und genau in dieser Rolle tritt er jetzt auch auf. Füllkrug hat zu verschiedenen Themen eine klare Haltung und ist bereit, diese nach außen zu vertreten.

Dass der Nationalelf-Kapitän etwa künftig wieder mit einer schwarz-rot-goldenen Binde auflaufen wird und das Thema Regenbogen-Binde zu den Akten gelegt wird, begrüßt der Stürmer mit Verweis auf zu viele außersportliche Themen rund um das Weltturnier. "Ich finde es ganz wichtig, dass wir aus der Situation lernen, dass der Fokus auf Fußball liegt. Das ist richtig." Füllkrug sieht in dieser Maßnahme keineswegs Ignoranz, er findet vielmehr: "Wir signalisieren damit, dass wir alles für den Fußball tun. Mich tangiert das Thema gar nicht mehr, mir ist wichtig, dass wir eine positive Serie starten."

Füllkrug, das hat der Bundestrainer gesagt, soll ein wesentlicher Faktor beim Versuch sein, eine positive Stimmung zu erzeugen. In Katar hatte er wichtige Argumente geliefert und im Anschluss an die WM-Pause auch in der Bundesliga für die Bremer nachgelegt. "Gewinner", sagt Füllkrug, "gab es bei der WM nicht, aber ich kann die Bewertung meiner Leistungen realistisch vornehmen. In den Joker-Einsätzen gab es aus meiner Sicht gute Sachen. Doch über allem steht das bittere Ausscheiden."

Zwei-Spitzen-System? "Ich sehe überwiegend Vorteile"

Der Neustart könnte auch mit einer neuen Ausrichtung erfolgen. In den ersten Tagen von Frankfurt ließ Flick immer wieder ein System mit zwei Spitzen, Füllkrug und Timo Werner, einstudieren. Ein Modell, das der DFB-Spätstarter aus Bremen kennt. Dementsprechend sagt er: "Ich sehe im System mit zwei Spitzen überwiegend Vorteile. Mit zwei Stürmern kann man sich gut gegenläufig bewegen, ist sehr variabel. Wir haben hier bei der Nationalmannschaft Spieler auf dem Platz, mit denen man verschiedene Stürmertypen auf den Platz bekommt. Ich fühle mich wohl damit."

So spricht einer, der innerhalb kürzester Zeit seine Position im neuen Umfeld gefestigt hat. Auf dem Platz und außerhalb.