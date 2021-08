Füllkrug oder Ducksch? Anfang: "Das entscheide nicht ich"

Der SV Werder geht mit zwei Offensiv-Neuzugängen in das Heimspiel gegen Rostock. Während Roger Assalé wohl noch etwas Eingewöhnungszeit brauchen könnte, dürfte Marvin Ducksch direkt in der Startelf stehen. Einen Einsatz von Niclas Füllkrug muss das zumindest mittelfristig nicht ausschließen.

Den Gedankenansatz, dass in seiner Aufstellung nur Platz für einen zentralen Angreifer sei, wies Markus Anfang jedenfalls zurück - und erinnerte gleichzeitig an seine Zeit als Trainer beim 1. FC Köln. "Da hatten wir Anthony Modeste, Simon Terodde und Jhon Cordoba zur Verfügung", sagte der Werder-Coach über das für die 2. Liga mindestens ebenso hochkarätige damalige Angriffstrio. Mit Terodde und Cordoba gehörten letztlich zwei Mittelstürmer (bei Modeste hatte es ohnehin Probleme mit der Spielberechtigung gegeben) zu seiner Stammformation - die die Saison mit 29 und 20 Zweitligatreffern beendeten.

"Das bestimme nicht ich", entgegnete Anfang also, angesprochen auf ein etwaiges Aufstellungs-Dilemma mit Ducksch und Füllkrug im Sturmzentrum, "das bestimmen die Jungs auf dem Feld mit ihren Leistungen. Und wenn sie die beide abrufen, werden wir eine Möglichkeit finden, dass wir beide aufstellen - wie in Köln." Zumal Anfangs fußballerischen Vorstellungen nicht daran gekoppelt seien, mit drei oder zwei Stürmern zu spielen - oder auch nur mit einem: "Am Ende des Tages wollen wir erfolgreich sein." Und dabei gehe es ausschließlich nach dem Leistungsprinzip.

Hilfreich bei der mittelfristig aufkommenden Frage Füllkrug und/oder Ducksch könnte zumindest sein, dass der von Hannover 96 verpflichtete Angreifer laut Bremens Trainer auch als Zehner spielen könne: "Von daher wäre es auch kein Problem, da eine andere Position für ihn zu finden." Dass Ducksch, der sich in dieser Saison 15 Saisontore vorgenommen hat, bei seinem Werder-Debüt am Sonntag gegen Hansa Rostock (13.30 Uhr) gleich in der Startelf stehen dürfte, - auf welcher Position auch immer - deutete Anfang bereits an: "Er hat in Hannover jedes Spiel gemacht, ist topfit."

Mit dem Werder-Fußball ist der 27-Jährige zwar erstmals am Donnerstag im Training in Berührung gekommen, doch als ehemaliger Spieler des 47-Jährigen (in der Saison 2017/18 bei Holstein Kiel), "kennt er die Abläufe in der Regel auch". Kurzfristig droht Füllkrug (noch ohne Treffer in fünf Pflichtspielen) somit wohl die Bank.

Assalé soll mehr Erfahrung in den Kader bringen

Ob es auch beim am Freitag zunächst auf Leihbasis (inklusive Kaufoption nach der aktuellen Saison) von Dijon FCO verpflichteten offensiven Außenspieler Roger Assalé schon für einen Einsatz reichen wird, ist hingegen noch fraglich. Unabhängig von der noch fehlenden Spielgenehmigung vom französischen Verband wollte Anfang zunächst die Trainingseindrücke am Freitagnachmittag abwarten.

Der 27-Jährige, dessen Vorzüge laut Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder, eine "unglaubliche Explosivität, sehr gute Geschwindigkeit und ein gutes Eins-gegen-Eins-Dribbling" seien, soll mehr Erfahrung in den Kader bringen: "Wir wissen um die Stärken unserer talentierten Spieler im Offensivbereich, aber wir wollten da auch einen Gegenpart verpflichten." Trainer Anfang erklärte, dass Assalé "alle drei Positionen im vorderen Bereich, vielleicht sogar vier" besetzen könne - auf beiden Außenbahnen, als vorderer oder hängender Stürmer. "Er sieht sich aber eher auf dem Flügel."

Galjen zieht sich Kreuzbandriss zu

Eine Hiobsbotschaft vermeldete der SV Werder indes am frühen Nachmittag: Dejan Galjen, der gegen den Karlsruher SV sein Bremer Profi-Debüt gegeben hatte, hat sich im Training der U 23 einen Kreuzbandriss zugezogen. Ob Kapitän Ömer Toprak und Kevin Möhwald gegen Rostock in den Kader zurückkehren werden, ist laut Anfang weiterhin offen: "Ich kann da noch keine Prognose abgeben."